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    柯拉克離台前會見港中維權人士 林榮基希望美國讓港青赴美

    美國國務院次卿柯拉克率領的訪台使團在昨天下午會見在台的港中維權人士，其中與會的銅鑼灣書店老闆林榮基表示，美方承諾會出手幫助港人，但並未提出如何進一步提供協助。（圖擷取自吾爾開希facebook）

    美國國務院次卿柯拉克率領的訪台使團在昨天下午會見在台的港中維權人士，其中與會的銅鑼灣書店老闆林榮基表示，美方承諾會出手幫助港人，但並未提出如何進一步提供協助。（圖擷取自吾爾開希facebook）

    2020/09/20 21:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院次卿柯拉克率領的訪台使團在昨天（19日）結束3天2夜的行程，但緊湊的行程中仍在昨天下午會見在台的港中維權人士，其中與會的銅鑼灣書店老闆林榮基表示，美方承諾會出手幫助港人，但並未提出如何進一步提供協助。

    綜合媒體報導，林榮基與代表無國界記者的吾爾開希、中國基督教家庭教會「秋雨之福」會友廖強和任瑞婷等人，在昨日下午和美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）、民主人權國務助卿戴斯卓（Robert Destro）、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）以及國防部前印太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）進行座談會。

    林榮基在座談會上表示，部分來台的香港青年，可能因為在台灣生活遇上困難，萌生前往美國的想法，因此希望美國政府可以協助這些香港青年，由台灣轉往美國；不過他表示，雖然美方官員承諾會提供協助，但目前並未提出進一步的具體辦法。

    吾爾開希也在臉書發文表示，會談內容包括維吾爾議題、香港、圖博，美國應更加尊重台灣，當然也就圍繞一個全世界必須共同面對的威脅「中共政權」。

    過去中國在1989年發生64事件後，以司徒華為首的香港人士為了秘密拯救遭到中國通緝的政治異議者，在美國、英國、港英政府、台灣以及多個西方國家協助下發動「黃雀行動」，在1989年6月4日至1997年6月30日期間成功救出約800人，其中遭到中共搜捕的23名學生領導人中，有15人成功因而獲得營救，其中一位即吾爾開希。

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