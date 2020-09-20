柯拉克離台前會見港中維權人士 林榮基希望美國讓港青赴美
〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院次卿柯拉克率領的訪台使團在昨天（19日）結束3天2夜的行程，但緊湊的行程中仍在昨天下午會見在台的港中維權人士，其中與會的銅鑼灣書店老闆林榮基表示，美方承諾會出手幫助港人，但並未提出如何進一步提供協助。
綜合媒體報導，林榮基與代表無國界記者的吾爾開希、中國基督教家庭教會「秋雨之福」會友廖強和任瑞婷等人，在昨日下午和美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）、民主人權國務助卿戴斯卓（Robert Destro）、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）以及國防部前印太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）進行座談會。
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林榮基在座談會上表示，部分來台的香港青年，可能因為在台灣生活遇上困難，萌生前往美國的想法，因此希望美國政府可以協助這些香港青年，由台灣轉往美國；不過他表示，雖然美方官員承諾會提供協助，但目前並未提出進一步的具體辦法。
吾爾開希也在臉書發文表示，會談內容包括維吾爾議題、香港、圖博，美國應更加尊重台灣，當然也就圍繞一個全世界必須共同面對的威脅「中共政權」。
過去中國在1989年發生64事件後，以司徒華為首的香港人士為了秘密拯救遭到中國通緝的政治異議者，在美國、英國、港英政府、台灣以及多個西方國家協助下發動「黃雀行動」，在1989年6月4日至1997年6月30日期間成功救出約800人，其中遭到中共搜捕的23名學生領導人中，有15人成功因而獲得營救，其中一位即吾爾開希。