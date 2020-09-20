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    歐盟美國聯手抗中 中國議題對話最快9月登場

    歐盟外長會議將在9月21日舉行，會中各國外長可能宣布與美國合作，對雙方共同面臨的中國議題展開對話。圖為歐盟委員會主席馮德萊恩14日舉行記者會，說明與中國國家主席習近平的線上會議。（美聯社檔案照）

    歐盟外長會議將在9月21日舉行，會中各國外長可能宣布與美國合作，對雙方共同面臨的中國議題展開對話。圖為歐盟委員會主席馮德萊恩14日舉行記者會，說明與中國國家主席習近平的線上會議。（美聯社檔案照）

    2020/09/20 19:03

    〔中央社〕歐盟外長會議將在9月21日舉行，由於歐洲對中國日益強硬，會中各國外長可能宣布與美國合作，對雙方共同面臨的中國議題展開對話，跨大西洋正聯手推進對抗中國陣線。

    根據歐洲聯盟議程，歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）將在21日會議上向27會員國外長通報最新時勢，議題包括黎巴嫩、中國及俄羅斯等。

    而外媒引述不具名歐盟外交官說法，波瑞爾屆時將會提出與美國合作針對中國議題展開對話，且歐美的「中國議題對話」最快在本月內就會開始進行。

    隨歐洲反制中國違反民主人權行為呼聲高漲，以及中國對開放市場經貿承諾跳票，歐洲對中國發聲日益強硬，6月在香港國安法通過前，波瑞爾即曾建議歐美應建立雙邊對話，認為雙方在與中國關係上共同面臨一些問題，密切合作解決這些問題非常重要。

    在9月14日歐中領導人視訊峰會後，歐盟公開聲援香港及新疆民主人權，呼籲中國履行其國際承諾，顯示歐盟立場更為堅定，推進跨大西洋加快建立對中陣線。

    在美中關係急速惡化之際，美國強化美歐聯盟，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近月以來接連訪問英國、丹麥、捷克及斯洛維尼亞等歐洲6國。6月20日他在丹麥哥本哈根表示，中國在世界舞台上是「流氓行為者」，企圖支配全球，呼籲歐洲避免採用華為產品。

    蓬佩奧8月13日在捷克參議院發表公開演說時表示，中共慣於對無辜人士進行報復、利用經濟實力來脅迫其他國家，更數度提到台灣，表示知道捷克參議院議長維特齊將代替已逝前議長出訪台灣，直呼這是個好計畫。

    而除了民主人權議題外，歐美共同面對中國「一帶一路」擴張也是重點，義大利歐洲事務部長阿門多拉（Vincenzo Amendola）9月15日表示，他所屬的民主黨及現任政府皆不屬於簽署「一帶一路」政府的一員，且一直反對簽署。

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