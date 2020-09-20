中國間諜曾為《環時》工作 胡錫進批印度：搞小動作沒意思

針對印度指控提供情報給中國的間諜曾為環時工作，胡錫進不滿表示印方在搞小動作。（彭博）

2020/09/20 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕正值中印邊界關係緊張之際，印方日前發現一名曾為中共官媒《環球時報》工作的印度記者涉及間諜活動，提供敏感信息給中方。對此，《環時》總編輯胡錫進今天（20日）在微博上不滿印方「硬扯」環球時報，「搞這種小動作，我覺得挺沒意思的。」

根據《印度斯坦時報》報導，印度德里（Delhi）警方19日指出，他們發現曾為中國環時撰文的記者沙爾馬（Rajeev Sharma）涉嫌提供情報給中國。調查顯示沙爾馬與一名中國情報官員保持聯繫，並將印度與盟軍軍隊部署有關的機密發送給該情報人員，當然也包括中印邊境軍隊部署的相關細節。

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對此，胡錫進今天下午提出質疑，稱印方宣布此消息時刻意突顯沙爾馬曾為環時工作的事情，認為「足以給人造成針對環球時報的負面聯想」。他表示不知道印方是否因為中印關係緊張在製造冤案，但環時在世界各地有大量特約撰稿人和普通作者，且印度知識分子普遍能用英語寫作，「有印度人在北京環球時報編輯部工作，也有人從印度為我們撰稿，這是非常尋常的事情。」

胡錫進批印度公開扯出環時給此案增加噱頭一舉非常不應該，「他們顯然沒有做到對中國一家媒體給予應有的尊重。印度政府這樣做尤其有失體面。」他表示，環時確實針對中印邊境衝突做了些評論，也清楚不少印度人對此有意見，「但他們可以公開抨擊我們，與我們論戰，而搞這種小動作，我覺得挺沒意思的。」

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