《環時》嗆小英會晤柯拉克 英國駐台記者：哪個世界能接受？

美國國務次卿柯拉克（左）近日率團訪台，引起中國連續多天軍事挑釁，中國官媒《環時》揚言「蔡英文（中）將被幹掉」；對此，英國《每日電訊報》駐台記者史密斯痛批，「哪個世界可以接受？」（總統府提供）

2020/09/20 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）近日率團訪台，引起中國連續多天軍事挑釁，中國官媒《環時》揚言「蔡英文將被幹掉」；對此，英國《每日電訊報》（The Telegraph）駐台記者史密斯（Nicola Smith）痛批，「哪個世界可以接受？」

綜合媒體報導，中國《環球時報》19日在推特發文表示，「台灣領導人蔡英文在宴請美國國務院高級官官員的晚宴上，誓言要進一步加深與美國關係，顯然是在玩火。如果她的挑釁行為違反《中國反分裂法》，將挑起戰爭，蔡英文將被幹掉」。

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針對《環時》的嗆聲，英國駐台記者史密斯轉推怒轟，「中國官方媒體在美國官員與台灣民選總統共進晚餐後，對她祭出死亡威脅。在哪個世界可以接受？」

在《環時》推文下方，有不少「奶茶聯盟」的印度網友留言表示，「如果中共侵台，整個世界就會對抗中國、擺脫中共。習近平之所以尋求挑釁，是因為中國共產黨可能從內部爆炸」、「這不容易啊小伙伴，中國攻台前必須先面對印度，在任何情況下，我們始終和台灣站在一起，由於所有印度人都支持保護台灣，中國將無法對台灣造成任何傷害」、「每日笑話」、「習特勒（Xitlar）要被維族人士殺掉囉」。

Chinese state media issues what sounds like a death threat against Taiwan’s democratically elected president after she has dinner with a US official. In what world is this acceptable? https://t.co/pvMvTiZv4J — Nicola Smith （@niccijsmith） September 20, 2020

針對《環時》的嗆聲，英國駐台記者史密斯轉推怒轟，「中國官方媒體在美國官員與台灣民選總統共進晚餐後，對她祭出死亡威脅。在哪個世界可以接受？」（圖擷取自Twitter）

在《環時》推文下方，有不少「奶茶聯盟」的印度網友留言嘲諷中國，並出聲力挺台灣。（圖擷取自Twitter）

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