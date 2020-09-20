為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    《環時》嗆小英會晤柯拉克 英國駐台記者：哪個世界能接受？

    美國國務次卿柯拉克（左）近日率團訪台，引起中國連續多天軍事挑釁，中國官媒《環時》揚言「蔡英文（中）將被幹掉」；對此，英國《每日電訊報》駐台記者史密斯痛批，「哪個世界可以接受？」（總統府提供）

    美國國務次卿柯拉克（左）近日率團訪台，引起中國連續多天軍事挑釁，中國官媒《環時》揚言「蔡英文（中）將被幹掉」；對此，英國《每日電訊報》駐台記者史密斯痛批，「哪個世界可以接受？」（總統府提供）

    2020/09/20 22:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）近日率團訪台，引起中國連續多天軍事挑釁，中國官媒《環時》揚言「蔡英文將被幹掉」；對此，英國《每日電訊報》（The Telegraph）駐台記者史密斯（Nicola Smith）痛批，「哪個世界可以接受？」

    綜合媒體報導，中國《環球時報》19日在推特發文表示，「台灣領導人蔡英文在宴請美國國務院高級官官員的晚宴上，誓言要進一步加深與美國關係，顯然是在玩火。如果她的挑釁行為違反《中國反分裂法》，將挑起戰爭，蔡英文將被幹掉」。

    針對《環時》的嗆聲，英國駐台記者史密斯轉推怒轟，「中國官方媒體在美國官員與台灣民選總統共進晚餐後，對她祭出死亡威脅。在哪個世界可以接受？」

    在《環時》推文下方，有不少「奶茶聯盟」的印度網友留言表示，「如果中共侵台，整個世界就會對抗中國、擺脫中共。習近平之所以尋求挑釁，是因為中國共產黨可能從內部爆炸」、「這不容易啊小伙伴，中國攻台前必須先面對印度，在任何情況下，我們始終和台灣站在一起，由於所有印度人都支持保護台灣，中國將無法對台灣造成任何傷害」、「每日笑話」、「習特勒（Xitlar）要被維族人士殺掉囉」。

    針對《環時》的嗆聲，英國駐台記者史密斯轉推怒轟，「中國官方媒體在美國官員與台灣民選總統共進晚餐後，對她祭出死亡威脅。在哪個世界可以接受？」（圖擷取自Twitter）

    針對《環時》的嗆聲，英國駐台記者史密斯轉推怒轟，「中國官方媒體在美國官員與台灣民選總統共進晚餐後，對她祭出死亡威脅。在哪個世界可以接受？」（圖擷取自Twitter）

    在《環時》推文下方，有不少「奶茶聯盟」的印度網友留言嘲諷中國，並出聲力挺台灣。（圖擷取自Twitter）

    在《環時》推文下方，有不少「奶茶聯盟」的印度網友留言嘲諷中國，並出聲力挺台灣。（圖擷取自Twitter）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國間諜曾為《環時》工作 胡錫進批印度：搞小動作沒意思
    2020/09/20 20:16

    中國間諜曾為《環時》工作 胡錫進批印度：搞小動作沒意思
    怒轟公視協助中國「大外宣」 王定宇：不配領台灣納稅人的錢！
    2020/09/20 18:05

    怒轟公視協助中國「大外宣」 王定宇：不配領台灣納稅人的錢！

    江翠這案奇貨可居 企業霸主搶收藏
    共機頻擾台 小英︰國人團結一致 外交內政就能站穩腳步
    2020/09/20 16:54

    共機頻擾台 小英︰國人團結一致 外交內政就能站穩腳步
    學者：共機頻擾台 惹來更多國際撻伐
    2020/09/20 05:30

    學者：共機頻擾台 惹來更多國際撻伐

    香腸帶你「僞出國」中秋烤肉好Chill
    國際今日熱門
    被踢出族譜？ 川普中國政策推手反擊：鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解
    2020/09/20 10:40

    被踢出族譜？ 川普中國政策推手反擊：鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解

    武漢肺炎》疫情衝擊義大利 葡萄酒業者轉戰網路
    2020/09/20 00:21

    武漢肺炎》疫情衝擊義大利 葡萄酒業者轉戰網路

    恐怖情人！女友悔婚 男竟衝到家裡亂刀刺死她
    2020/09/20 00:38

    恐怖情人！女友悔婚 男竟衝到家裡亂刀刺死她

    武漢肺炎》佛系防疫有效？ 瑞典療養院死亡數超過芬蘭10倍
    2020/09/20 00:24

    武漢肺炎》佛系防疫有效？ 瑞典療養院死亡數超過芬蘭10倍

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播