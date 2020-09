《環時》嗆小英會晤柯拉克 英國駐台記者：哪個世界能接受？

2020/09/20 22:41

〔即時新聞/綜合報導〕美國國務次卿柯拉克(Keith Krach)近日率團訪台,引起中國連續多天軍事挑釁,中國官媒《環時》揚言「蔡英文將被幹掉」;對此,英國《每日電訊報》(The Telegraph)駐台記者史密斯(Nicola Smith)痛批,「哪個世界可以接受?」

綜合媒體報導,中國《環球時報》19日在推特發文表示,「台灣領導人蔡英文在宴請美國國務院高級官官員的晚宴上,誓言要進一步加深與美國關係,顯然是在玩火。如果她的挑釁行為違反《中國反分裂法》,將挑起戰爭,蔡英文將被幹掉」。

針對《環時》的嗆聲,英國駐台記者史密斯轉推怒轟,「中國官方媒體在美國官員與台灣民選總統共進晚餐後,對她祭出死亡威脅。在哪個世界可以接受?」

在《環時》推文下方,有不少「奶茶聯盟」的印度網友留言表示,「如果中共侵台,整個世界就會對抗中國、擺脫中共。習近平之所以尋求挑釁,是因為中國共產黨可能從內部爆炸」、「這不容易啊小伙伴,中國攻台前必須先面對印度,在任何情況下,我們始終和台灣站在一起,由於所有印度人都支持保護台灣,中國將無法對台灣造成任何傷害」、「每日笑話」、「習特勒(Xitlar)要被維族人士殺掉囉」。

Chinese state media issues what sounds like a death threat against Taiwan’s democratically elected president after she has dinner with a US official. In what world is this acceptable? https://t.co/pvMvTiZv4J