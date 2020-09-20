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    武漢肺炎》英國疫情升溫 強生對違規者祭重罰最高37.6萬

    英國單日確診病例近期急遽上升，首相強生（Boris Johnson）宣布，違反隔離令者，最高可處1萬英鎊（約新台幣37.6萬元）的罰款，並呼籲民眾恪守防疫準則。（路透）

    英國單日確診病例近期急遽上升，首相強生（Boris Johnson）宣布，違反隔離令者，最高可處1萬英鎊（約新台幣37.6萬元）的罰款，並呼籲民眾恪守防疫準則。（路透）

    2020/09/20 16:44

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情回溫，英國單日確診病例近期急遽上升，讓當局祭出新的防疫規定，首相強生（Boris Johnson）宣布，違反隔離令者，最高可處1萬英鎊（約新台幣37.6萬元）的罰款，並呼籲民眾恪守防疫準則。

    根據《路透》報導，上述規定將從9月28日起開始，適用於所有對病毒檢測呈陽性反應，或和感染者有接觸的人，必須自行居家隔離，而違者將被處以鉅額罰款，初犯從1千英鎊（約新台幣3.7萬元）起跳，累犯和威脅要解僱員工的老闆最高將面臨1萬英鎊的罰款。

    此外，一些收入受到波及的低收入勞工，可以獲得一次500英鎊（約新台幣1.8萬元）的補助金，還可能獲得病假補貼等其他福利。

    英國政府目前建議，民眾出現武漢肺炎症狀後，他們必須至少隔離10天，家裡其他人則必須離家14天；如果檢測結果為陽性者，則必須告知所有密切接觸者，同樣也要接受隔離。

    但迄今為止，除了在某些情況下從海外返國的人士外，很少英國人會遵守防疫守則，導致近期確診病例急遽攀升，英國政府表示，警方將從傳染度高的地區開始加強檢查。

    儘管疫情升溫，但首相強生並不考慮實行第2波的全國封鎖措施，而是加強呼籲英國人遵守防疫規定，以減緩病毒的擴散。

    英國過去一天新增4422例確診，根據《路透》統計，英國迄今累計確診病例達41萬6351例，死亡數達4萬1732人。

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