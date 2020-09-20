印度婦女連生5女 懷第6胎竟遭狠夫剖開肚子查性別

印度婦女接連生下5名女兒，懷第6胎，竟遭丈夫剖肚看性別。示意圖。（歐新社）

2020/09/20 15:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度社會極度重男輕女，家中偏愛兒子，墮胎和殺害女嬰的現象頻傳。近日更發生男子不滿妻子連生5個女兒，竟剖開妻子孕肚查看胎兒性別的殘忍事件！

據大馬華文媒體《中國報》20日報導，這起駭人聽聞的事件發生在當地時間9月19日晚上，地點是印度北方邦的尼克普（Nekpur）小鎮，受害35歲婦人身受重傷，行凶的丈夫潘納拉爾（Panna Lal）目前已遭逮捕，整起案件仍在調查當中。

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潘納拉爾和妻子結婚多年，因為他有嚴重的重男輕女思想，所以一直很希望能有個兒子，但這段期間妻子卻接連生下了5名女兒，讓他感到既失望又生氣。6、7個月前，妻子再度懷孕，未料潘納拉爾為了要提前知道孩子的性別，事發當晚竟用利刃剖開妻子的肚子，讓妻子遭受了身體和精神上的雙重折磨。

事後妻子哥哥透露，其實妹妹先前就因為沒生下兒子，被丈夫多次凌虐，當時對方有去警局報警，但都沒有得到重視，認為就是因為警方先前沒有做出回應，才會導致這次的悲劇發生。

1994年以前，印度人可以公開檢測胎兒性別，重男輕女的觀念導致一大波女胎被人為終止。此外，印度長期來一直為了解決殺害女嬰問題努力，原因是父母將男孩視為投資和繼承人，女兒則被視為累贅，導致殺害女嬰事件頻傳。

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