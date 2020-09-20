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    武漢肺炎》外國網友推「MMS」治武肺 專家警告：等同喝漂白水恐致命

    近期許多外國網友推「神奇礦物質溶液」（MMS）治療武漢肺炎，醫師則警告，誤飲最嚴重恐導致死亡。圖為武肺患者示意圖。（法新社）

    近期許多外國網友推「神奇礦物質溶液」（MMS）治療武漢肺炎，醫師則警告，誤飲最嚴重恐導致死亡。圖為武肺患者示意圖。（法新社）

    2020/09/20 17:30

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前曾提出注射消毒劑，以殺死武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）引起全球熱議，儘管專家和醫師一再呼籲民眾，切勿相信未經食藥局證實療效的商品，近期仍有許多民眾將二氧化氯當作是武漢肺炎的「奇蹟療法」，玻利維亞更傳出多人因此就醫、一人死亡。

    綜合外媒報導，自武漢肺炎疫情爆發以來許多民眾宣稱，將亞氯酸鹽與酸性液體（如柑橘類果汁）混合，可製成「神奇礦物質溶液」（Miracle Mineral Supplement，MMS），飲用後可在體內產生二氧化氯和次氯酸，殺死病菌治療包括愛滋病、肝炎和癌症在內的多種疾病。

    儘管購物網站上標示，相關商品未獲美國食品暨藥物管理局（FDA）證實相關效用，仍有許多網友在電商平台亞馬遜（Amazon）評論區聲稱「神奇礦物質溶液」具有療效，成功治癒武漢肺炎。

    醫師警告，這種水溶液有毒，若是誤食會導致「噁心、嘔吐、腎功能衰竭、極端的情況下可能導致死亡」。根據報導，玻利維亞8月通過立法，將二氧化氯可以合法用於治療武漢肺炎，恐有數千人受到影響，更有至少一人因此喪命。

    美國食品暨藥物管理局指出，「神奇礦物質溶液」與類似產品未經批准，攝入相關產品等同「飲用漂白水」。食藥局表示，自美國疫情爆發以來看見相關產品被宣稱可治療武漢肺炎，當局對此感到擔憂，強調這些商品恐危害健康，並延遲適當治療。

    二氧化氯經常用於工業漂白或是公共飲用水消毒，但推動者所提倡的「神奇礦物質溶液」，使用濃度遠高於安全標準。根據美國環保局（US EPA）規範，飲用水中亞氯酸鹽的濃度為每公升1毫克，二氧化氯的濃度則為每公升0.8毫克。

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