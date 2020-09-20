為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    阿富汗和平會談未果 境內再傳空襲近50死

    阿富汗政府代表團與民兵組織塔利班在卡達進行和平會談，境內再傳襲擊事件。（歐新社）

    阿富汗政府代表團與民兵組織塔利班在卡達進行和平會談，境內再傳襲擊事件。（歐新社）

    2020/09/20 16:52

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗政府代表團與民兵組織塔利班（Taliban）自12日起在卡達多哈（Doha）進行和平會談，談判尚未露出曙光，阿富汗境內東北部再次傳出空襲事件，塔利班19日遭到攻擊，據報導，至少12民眾死亡、10幾人受傷，同時也有40名塔利班人員遇襲死亡。

    綜合外媒報導，阿富汗東北部昆都士省的塔利班基地19日遭到空襲，至少12位民眾死亡，10幾人受傷，阿富汗國防部官員隨後證實，空襲行動中造成約40名塔利班人員死亡。官員表示，在雙方進行和談的同時，將對事件進行調查。昆都士國會議員阿齊茲（Fatima Aziz）表示，共出現兩次空襲，首波攻擊針對塔利班基地，隨後不少民眾聚集在空襲地，因此在第二波攻擊時導致一般民眾的傷亡。

    阿富汗國防部在推特聲明稱，塔利班武裝份子在19日上午襲擊昆都士省的軍事基地，軍方依照「主動防禦」程序，攔截攻擊行動。針對塔利班基地回擊，超過30名塔利班人士被殺，其中也包括兩名高階指揮官。聲明強調，清楚當地傳出民眾傷亡，駁斥相關指控，並將針對事件展開調查。

    根據目擊者表示，空襲導致12位居民遇害，其中也包含兒童，另有18人受傷，也有多名塔利班人士死亡。塔利班怒控阿富汗部隊，在空襲中殺害40多位平民，聲明中並未提到組織人員的傷亡情況。空襲事件爆發後，阿富汗總統加尼也再次呼籲進行「人道主義停火」，以保護人民，防止暴力行動和恐怖主義，並實現長久的和平。

    塔利班和阿富汗政府代表團經過一週的談判後，雙方就國家體制仍無法達成共識。塔利班19日表示，堅信伊斯蘭體制會為國家帶來和平，並解決阿富汗面臨的腐敗、犯罪等問題。阿富汗政府則持續捍衛現有政治系統，並強調不會在討論中妥協。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    媽媽終於有名字了...阿富汗小孩身分證 將記載母親姓名
    2020/09/19 11:41

    媽媽終於有名字了...阿富汗小孩身分證 將記載母親姓名
    911恐攻19年 阿富汗和平露曙光
    2020/09/13 05:30

    911恐攻19年 阿富汗和平露曙光

    江翠這案奇貨可居 企業霸主搶收藏
    阿富汗與塔利班和談今登場 預料國家體制是關鍵
    2020/09/12 17:14

    阿富汗與塔利班和談今登場 預料國家體制是關鍵
    阿富汗塔利班和談週六登場 龐皮歐將飛往卡達與會
    2020/09/11 11:01

    阿富汗塔利班和談週六登場 龐皮歐將飛往卡達與會

    連假搭客運好處多 三大優惠一次看！
    國際今日熱門
    被踢出族譜？ 川普中國政策推手反擊：鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解
    2020/09/20 10:40

    被踢出族譜？ 川普中國政策推手反擊：鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解

    美國紐約州百人派對爆大規模槍擊 已知2死14傷（不斷更新）
    2020/09/19 19:47

    美國紐約州百人派對爆大規模槍擊 已知2死14傷（不斷更新）

    施壓中國！聯合國人權高專辦：讓12港青自行選擇其委任律師
    2020/09/19 18:09

    施壓中國！聯合國人權高專辦：讓12港青自行選擇其委任律師

    117歲又261天！她打破日本最長壽紀錄
    2020/09/19 17:54

    117歲又261天！她打破日本最長壽紀錄

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播