阿富汗和平會談未果 境內再傳空襲近50死

阿富汗政府代表團與民兵組織塔利班在卡達進行和平會談，境內再傳襲擊事件。（歐新社）

2020/09/20 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗政府代表團與民兵組織塔利班（Taliban）自12日起在卡達多哈（Doha）進行和平會談，談判尚未露出曙光，阿富汗境內東北部再次傳出空襲事件，塔利班19日遭到攻擊，據報導，至少12民眾死亡、10幾人受傷，同時也有40名塔利班人員遇襲死亡。

綜合外媒報導，阿富汗東北部昆都士省的塔利班基地19日遭到空襲，至少12位民眾死亡，10幾人受傷，阿富汗國防部官員隨後證實，空襲行動中造成約40名塔利班人員死亡。官員表示，在雙方進行和談的同時，將對事件進行調查。昆都士國會議員阿齊茲（Fatima Aziz）表示，共出現兩次空襲，首波攻擊針對塔利班基地，隨後不少民眾聚集在空襲地，因此在第二波攻擊時導致一般民眾的傷亡。

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阿富汗國防部在推特聲明稱，塔利班武裝份子在19日上午襲擊昆都士省的軍事基地，軍方依照「主動防禦」程序，攔截攻擊行動。針對塔利班基地回擊，超過30名塔利班人士被殺，其中也包括兩名高階指揮官。聲明強調，清楚當地傳出民眾傷亡，駁斥相關指控，並將針對事件展開調查。

根據目擊者表示，空襲導致12位居民遇害，其中也包含兒童，另有18人受傷，也有多名塔利班人士死亡。塔利班怒控阿富汗部隊，在空襲中殺害40多位平民，聲明中並未提到組織人員的傷亡情況。空襲事件爆發後，阿富汗總統加尼也再次呼籲進行「人道主義停火」，以保護人民，防止暴力行動和恐怖主義，並實現長久的和平。

塔利班和阿富汗政府代表團經過一週的談判後，雙方就國家體制仍無法達成共識。塔利班19日表示，堅信伊斯蘭體制會為國家帶來和平，並解決阿富汗面臨的腐敗、犯罪等問題。阿富汗政府則持續捍衛現有政治系統，並強調不會在討論中妥協。

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