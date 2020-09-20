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    懷疑菲國呂宋島有中國解放軍據點 CIA派4特工潛入無人生還

    2008年美國中央情報局懷疑呂宋島北方的一處據點為中國解放軍所控制，派出4名特工前往調查，卻意外遇到颱風，派出特工全員身亡。（法新社）

    2008年美國中央情報局懷疑呂宋島北方的一處據點為中國解放軍所控制，派出4名特工前往調查，卻意外遇到颱風，派出特工全員身亡。（法新社）

    2020/09/20 14:52

    〔即時新聞／綜合報導〕有美國媒體爆料，2008年美國中央情報局（CIA）懷疑菲律賓呂宋島北方的一處據點為中國解放軍所控制，派出4名特工前往調查、部署監測設備，卻意外遇到颱風，派出特工全員身亡。

    美國《Yahoo News》報導，2008年，CIA懷疑呂宋島北方的一處小島被中國人民解放軍控制，派出4名隸屬於CIA海事部門的特工，包含施塔克（Stephen Stanek）、佩里奇（Michael Perich）、麥考密克（Jamie McCormick）、米克斯（Daniel Meeks）前往菲律賓北部進行秘密任務。

    施塔克等人乘船沿著菲律賓海岸航行至任務區域，計畫將由施塔克與佩里奇潛入該島，把一個偽裝成礁岩的吊艙安置在水下，假礁岩內有許多機密裝備，偵測國海軍艦艇的電子信號，4名特工安裝完後，將前往日本，數週後再返回取走設備。

    不過當時颱風海高斯逼近菲律賓，施塔克根據氣象資訊認為颱風將會大幅轉向，不料海高斯未如預期轉向，而是直撲他們的船隻，船隻進入暴風圈後就失去了信號；CIA找日本自衛隊，請求他們尋找失蹤的人員，但什麼都沒發現，有前CIA官員透露：「海上連一件漂浮的救生衣都沒發現。」

    遺屬過了幾週後才接獲CIA通知，家屬才知道他們為CIA服務，而在秘密任務中殉職，2008年CIA大牆放上了6枚星星，其中4枚就是紀念施塔克等4人，而中央情報局的發言人以該機構運作的機密性質為由，拒絕對此評論。

    CIA海事部門為CIA底下的準軍事機構，而其與美國海軍相互競爭，2008年的任務不僅僅是在島上放置一個裝置，同時也想向高層證明CIA海事部門的重要性與價值。

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