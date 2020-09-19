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    抓到間諜！傳遞印度軍隊機密給中國 《環時》記者被逮

    3名間諜遭印度警方逮捕。左至右分別為石青、沙馬爾、辛格。（擷取自斯坦時報）

    3名間諜遭印度警方逮捕。左至右分別為石青、沙馬爾、辛格。（擷取自斯坦時報）

    2020/09/20 00:26

    〔即時新聞／綜合報導〕中印邊境情勢緊張之際，德里警方19日表示，他們日前發現曾為中國官媒《環球時報》撰文的記者沙爾馬（Rajeev Sharma）涉及從事間諜活動，正在向中國情報機構傳遞敏感訊息；此外，他們又抓到一位中國女性石青（音譯：Qing Shi）與尼泊爾男子辛格（Sher Singh）涉嫌支付該記者酬勞。

    根據《印度斯坦時報》 報導，德里警察副局長亞達夫（Sanjeev Yadav）指出，調查指出沙爾馬與一名中國情報官員保持聯繫，並將印度與盟軍軍隊部署有關的機密傳遞給該官員，另外，沙爾馬還向該官員提供了中印邊境軍隊部署的相關細節。

    警方說，根據調查，中國為沙爾馬的每項任務支付500美元（約新台幣1萬5000元），2019年以來，他已經從中獲得300萬盧比（約新台幣118萬），而在此之前，他們不知道沙爾馬已經得到多少錢。

    警方指出，沙爾馬2010年到2014年曾為中國官媒《環球時報》撰文。在看了他的專欄後，一位來自中國昆明，名為麥可（Michael）的情報官員透過社群軟體「LinkedIn」聯繫了他，並邀請他來昆明，行程花費全由麥可出資。會面時，麥可要求沙爾馬就中印關係各方面提供幫助，2016年至2018年，他都與麥可和另外一位相關人員徐男保持聯繫。

    警察指出，沙馬爾曾在寮國、馬爾地夫與麥克、徐男見面做簡報，也曾用電子郵件、社群媒體聯繫。2019年1月，沙爾馬在昆明與一間中國媒體公司的負責人「喬治」見面，會面過程，喬治邀請夏爾馬撰寫有關達賴喇嘛的文章，每篇文都可獲得500美元酬勞，而他們會透過公司在南德里（South Delhi）的姊妹公司付款。

    警局副局長雅達夫指出，他們發現沙馬爾透過空殼公司獲得報酬，該公司由外國機構經營，負責人為一對中國夫妻張昌（音譯：Jhang Chang）以及張莉莉（Chang-li-lia），他們以假名蘇傑拉與亞紗經營該公司。而他們目前人都在中國，由目前已被捕的石青與辛格負責經營業務。

    警方表示，沙馬爾是在9月14日因被發現持有機密文件被捕，法院於15日審理他的案件，他已被警方拘留6天，目前他已經提交保釋申請文件，將在本月22日被受理。

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