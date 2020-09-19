柯拉克分享自己訪台的新聞！釣出張雅琴本人回應

美國務院次卿柯拉克率團訪問台灣，並在推特上分享主播張雅琴播報他訪台新聞的影片。（圖擷取自推特）

2020/09/19 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國務院次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪問台灣，並在推特上分享主播張雅琴播報他訪台新聞的影片，許多網友紛紛熱情留言表示「歡迎來到台灣！」，張雅琴本人也留言表示，「很高興您分享這則新聞，希望您會喜歡這裡」。

美國務院次卿柯拉克（Keith Krach）於昨（18日）晚上在推特分享了台媒報導他訪台的新聞影片，內容短短1分鐘，主播張雅琴提到，美國國務次卿柯拉克是美國41年來最高級別的訪台官員，創造了台美關係的新紀錄，是「台灣與美國的外交新時代」。

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對此，網友紛紛熱情留言表示，「歡迎您來到台灣！」、「您的訪問對台灣意義重大」、「謝謝您對台灣的支持」、「希望您能在台灣感受到這裡的溫暖與美德」、「我是美國人，非常感謝您到訪台灣」，張雅琴本人隨後也留言表示，「親愛的柯拉克次卿，我是張雅琴（Catherine），很高興您分享這則新聞，真是倍感榮幸，非常歡迎您來到台灣，也希望您會喜歡這裡」。

US announces visit of Under Secretary of State Keith Krach to Taiwan『雅琴看世界』https://t.co/WCVJMcs0SF See full story at https://t.co/Mrchi8Ab2Y pic.twitter.com/5cPIHBgcHe — Keith Krach （@KeithJKrach） September 18, 2020

張雅琴本人也留言表示，「很高興您分享這則新聞，歡迎您來到台灣！」（圖擷取自推特）

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