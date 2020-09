柯拉克分享自己訪台的新聞！釣出張雅琴本人回應

2020/09/19 13:06

〔即時新聞/綜合報導〕美國務院次卿柯拉克(Keith Krach)率團訪問台灣,並在推特上分享主播張雅琴播報他訪台新聞的影片,許多網友紛紛熱情留言表示「歡迎來到台灣!」,張雅琴本人也留言表示,「很高興您分享這則新聞,希望您會喜歡這裡」。

美國務院次卿柯拉克(Keith Krach)於昨(18日)晚上在推特分享了台媒報導他訪台的新聞影片,內容短短1分鐘,主播張雅琴提到,美國國務次卿柯拉克是美國41年來最高級別的訪台官員,創造了台美關係的新紀錄,是「台灣與美國的外交新時代」。

對此,網友紛紛熱情留言表示,「歡迎您來到台灣!」、「您的訪問對台灣意義重大」、「謝謝您對台灣的支持」、「希望您能在台灣感受到這裡的溫暖與美德」、「我是美國人,非常感謝您到訪台灣」,張雅琴本人隨後也留言表示,「親愛的柯拉克次卿,我是張雅琴(Catherine),很高興您分享這則新聞,真是倍感榮幸,非常歡迎您來到台灣,也希望您會喜歡這裡」。

