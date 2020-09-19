為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    柯拉克分享自己訪台的新聞！釣出張雅琴本人回應

    美國務院次卿柯拉克率團訪問台灣，並在推特上分享主播張雅琴播報他訪台新聞的影片。（圖擷取自推特）

    美國務院次卿柯拉克率團訪問台灣，並在推特上分享主播張雅琴播報他訪台新聞的影片。（圖擷取自推特）

    2020/09/19 13:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美國務院次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪問台灣，並在推特上分享主播張雅琴播報他訪台新聞的影片，許多網友紛紛熱情留言表示「歡迎來到台灣！」，張雅琴本人也留言表示，「很高興您分享這則新聞，希望您會喜歡這裡」。

    美國務院次卿柯拉克（Keith Krach）於昨（18日）晚上在推特分享了台媒報導他訪台的新聞影片，內容短短1分鐘，主播張雅琴提到，美國國務次卿柯拉克是美國41年來最高級別的訪台官員，創造了台美關係的新紀錄，是「台灣與美國的外交新時代」。

    對此，網友紛紛熱情留言表示，「歡迎您來到台灣！」、「您的訪問對台灣意義重大」、「謝謝您對台灣的支持」、「希望您能在台灣感受到這裡的溫暖與美德」、「我是美國人，非常感謝您到訪台灣」，張雅琴本人隨後也留言表示，「親愛的柯拉克次卿，我是張雅琴（Catherine），很高興您分享這則新聞，真是倍感榮幸，非常歡迎您來到台灣，也希望您會喜歡這裡」。

    張雅琴本人也留言表示，「很高興您分享這則新聞，歡迎您來到台灣！」（圖擷取自推特）

    張雅琴本人也留言表示，「很高興您分享這則新聞，歡迎您來到台灣！」（圖擷取自推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國高官來訪中共軍演不斷 馬英九：中華民國不希望變成別人的棋子
    2020/09/19 10:51

    美國高官來訪中共軍演不斷 馬英九：中華民國不希望變成別人的棋子
    柯拉克：台美共同挑戰是中國威脅
    2020/09/19 05:30

    柯拉克：台美共同挑戰是中國威脅
    柯拉克訪台 學者：深化台美經貿關係
    2020/09/19 05:30

    柯拉克訪台 學者：深化台美經貿關係
    蔡總統宴請柯拉克 期許台美關係更密切 張忠謀也出席
    2020/09/18 23:35

    蔡總統宴請柯拉克 期許台美關係更密切 張忠謀也出席
    國際今日熱門
    斷糧在即？ 農民爆中共一夜強砍果樹、毀菜園 逼種水稻補糧食破口
    2020/09/18 14:38

    斷糧在即？ 農民爆中共一夜強砍果樹、毀菜園 逼種水稻補糧食破口

    川普籲恢復愛國課程 怒批美國教育灌輸「左翼思想」
    2020/09/18 15:43

    川普籲恢復愛國課程 怒批美國教育灌輸「左翼思想」

    耿爽「照例」不爽！台灣官員會美駐聯大使 「中方強烈不滿」
    2020/09/18 14:30

    耿爽「照例」不爽！台灣官員會美駐聯大使 「中方強烈不滿」

    噁！Netflix紀錄片明星 誘騙13歲男童拍攝性愛影片被捕
    2020/09/18 14:39

    噁！Netflix紀錄片明星 誘騙13歲男童拍攝性愛影片被捕

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播