媽媽終於有名字了...阿富汗小孩身分證 將記載母親姓名

阿富汗過去規定只有父親的名字才能記載在身分證上面，經過婦運人士長期以來的爭取，如今身分證終於可以有母親的姓名了。（歐新社）

2020/09/19 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗法律規定，只有父親的名字才能記載在身分證上面，經過婦運人士長期以來的爭取，身分證終於可以有母親的姓名了，這無疑象徵著在伊斯蘭教的世界裡慢慢地踏出了女權的腳步。

據《BBC》報導，傳統上，在阿富汗公開場合使用女性的名字相當可恥，曾有不少女性用自己的名字去申請醫師處方，結果被認為行為不檢點而慘遭毆打。

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不過，阿富汗3年前開始出現一波「#WhereIsMyName」的熱潮，呼籲將母親的名字和父親一樣都登記在身分證上，隨即獲得國會議員和知名人士的高度支持。

影響所及，阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）終於在17日簽署了一項法律，讓身分證上面有了母親的姓名。「#WhereIsMyName」的倡導者奧斯馬尼（Laleh Osmany）表示，她對於結果感到非常高興，由於政府支持了公民運動，因此也必須向總統表達感謝之意。

事實上，阿富汗女性名字的問題從出生時就開始了，就算是結婚時她的姓名也不會出現在喜帖上，生病時醫師開的處方也不會有名字，過世後連死亡證明和墓碑都是無名氏。

因此，預計這樣的變革將遭遇保守派人士的強烈反對，許多保守民眾認為這完全是受到西方思想的荼毒，奧斯馬尼透露，她已經收到好幾次的死亡威脅。

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