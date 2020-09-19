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    詭異！北京深夜連環爆火光沖天 中媒第一時間全噤聲

    有網友拍下，中國北京19日凌晨在順義、通州交界發生連環爆炸，但中國媒體全部噤聲。（圖截自微博影片）

    有網友拍下，中國北京19日凌晨在順義、通州交界發生連環爆炸，但中國媒體全部噤聲。（圖截自微博影片）

    2020/09/19 11:46

    首次上稿 11:46
    更新時間 12:10

    〔即時新聞／綜合報導〕北京出事了？有網友表示，19日凌晨12時左右，中國首都北京順義和通州交界處傳出多次巨大的爆炸聲，濃煙直竄天際、火光照亮整個天空，居民被震醒，微博瞬間出現大量網友留言，推測爆炸地點疑在順義國際機場附近，還有網友稱已有超過百輛消防車馳援，直升機也在空中盤旋，傷亡未明，但相關貼文幾乎都被刪除，官方第一時間未對此事發出通報，直到今日中午通州區委政法委、通州區綜治辦才澄清，是通州區宋莊鎮港北村一處院子因存放大量「瓦斯罐」，引發連環爆。

    綜合媒體報導，19日深夜12時左右，北京順義、通州以及河北燕郊交界處的居民突然聽到屋外傳來幾聲巨大爆炸聲響，隨後，探頭見到遠處火光沖天、照亮整個夜空，各地網友隨即上微博匯報最新情況，根據網友推測爆炸地點在通州、順義交界處，可能在順義國際機場附近，有網友稱燕郊消防派出百輛消防車馳援，天空也出現多架直升機救災。

    不過，相關貼文、留言在深夜已幾乎被刪除，還有網友表示自己錄下的相關影片也被屏蔽，官方直到12小時，也就是19日中午12時左右，才由通州區委政法委、通州區綜治辦正式發通報稱，通州區宋莊鎮港北村一處儲存「數十罐」瓦斯罐的院子，因不明原因爆炸，強調未有人員傷亡。

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