為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    法男徒手挑戰巴黎最高摩天大樓 警察頂樓逮人

    蒙帕納斯大樓完工於1973年，啟用當年為歐洲第一高樓，現為全法第2高，及歐盟第9高的摩天大樓。（法新社）

    蒙帕納斯大樓完工於1973年，啟用當年為歐洲第一高樓，現為全法第2高，及歐盟第9高的摩天大樓。（法新社）

    2020/09/19 12:54

    〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎一名男子在18日挑戰徒手攀爬巴黎最高摩天大樓「蒙帕納斯大樓（Tour Montparnasse）」，唯恐男子發生不測，救難人員途中加入了他的「壯舉」，而在頂樓等待男子的除了巴黎浪漫夜景，還有當地警方。

    一名男子徒手攀爬近210公尺高、共59樓的蒙帕納斯大樓，這棟1973年完工的大樓是巴黎市中心唯一摩天大樓，啟用當年為歐洲第一高樓，現為全法第2高，及歐盟第9高的摩天大樓。

    根據《france24》報導，男子在傍晚開始沿著大樓外圍往上攀爬，並未配備安全索等任何輔助工具；這項危險行為很快引來救難人員關切，在途中加入男子並一路護送其攀爬至樓頂，男子在當晚8時攀抵頂樓並遭當地警方逮捕。

    這名男子並非蒙帕納斯大樓的首名挑戰者，「法國蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）曾在1995年成功挑戰這棟大樓，2015年他又2度對蒙帕納斯大樓發起挑戰，手持尼泊爾國旗完成攀爬，以此悼念尼泊爾震災受害者。

    男子徒手攀爬蒙帕納斯大樓。（法新社）

    男子徒手攀爬蒙帕納斯大樓。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3年多前倫敦失竊 價逾9千萬牛頓、伽利略珍貴古書羅馬尼亞尋回
    2020/09/19 11:35

    3年多前倫敦失竊 價逾9千萬牛頓、伽利略珍貴古書羅馬尼亞尋回
    巴黎破獲偷渡集團 被控與中國旅行社狼狽為奸
    2020/09/18 22:51

    巴黎破獲偷渡集團 被控與中國旅行社狼狽為奸
    武漢肺炎》疫情還在燒！法國單日10593例確診破紀錄
    2020/09/18 08:03

    武漢肺炎》疫情還在燒！法國單日10593例確診破紀錄
    歐盟執委會 將提案制裁中國
    2020/09/17 05:30

    歐盟執委會 將提案制裁中國
    國際今日熱門
    金星出現生命線索 或成NASA新寵兒
    2020/09/18 14:06

    金星出現生命線索 或成NASA新寵兒

    斷糧在即？ 農民爆中共一夜強砍果樹、毀菜園 逼種水稻補糧食破口
    2020/09/18 14:38

    斷糧在即？ 農民爆中共一夜強砍果樹、毀菜園 逼種水稻補糧食破口

    全球面臨糧食危機 聯合國組織籲億萬富翁伸出援手
    2020/09/18 14:12

    全球面臨糧食危機 聯合國組織籲億萬富翁伸出援手

    川普籲恢復愛國課程 怒批美國教育灌輸「左翼思想」
    2020/09/18 15:43

    川普籲恢復愛國課程 怒批美國教育灌輸「左翼思想」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播