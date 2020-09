法男徒手挑戰巴黎最高摩天大樓 警察頂樓逮人

2020/09/19 12:54

〔即時新聞/綜合報導〕法國巴黎一名男子在18日挑戰徒手攀爬巴黎最高摩天大樓「蒙帕納斯大樓(Tour Montparnasse)」,唯恐男子發生不測,救難人員途中加入了他的「壯舉」,而在頂樓等待男子的除了巴黎浪漫夜景,還有當地警方。

一名男子徒手攀爬近210公尺高、共59樓的蒙帕納斯大樓,這棟1973年完工的大樓是巴黎市中心唯一摩天大樓,啟用當年為歐洲第一高樓,現為全法第2高,及歐盟第9高的摩天大樓。

請繼續往下閱讀...

根據《france24》報導,男子在傍晚開始沿著大樓外圍往上攀爬,並未配備安全索等任何輔助工具;這項危險行為很快引來救難人員關切,在途中加入男子並一路護送其攀爬至樓頂,男子在當晚8時攀抵頂樓並遭當地警方逮捕。

這名男子並非蒙帕納斯大樓的首名挑戰者,「法國蜘蛛人」羅伯特(Alain Robert)曾在1995年成功挑戰這棟大樓,2015年他又2度對蒙帕納斯大樓發起挑戰,手持尼泊爾國旗完成攀爬,以此悼念尼泊爾震災受害者。

A Man is currently climbing the Montparnasse tower with his bare hands, The tower which is a 210-metre (689 ft) office skyscraper is located in the #Montparnasse area of #Paris, #France. pic.twitter.com/5inoGOBzcd