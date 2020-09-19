法男徒手挑戰巴黎最高摩天大樓 警察頂樓逮人

蒙帕納斯大樓完工於1973年，啟用當年為歐洲第一高樓，現為全法第2高，及歐盟第9高的摩天大樓。（法新社）

2020/09/19 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎一名男子在18日挑戰徒手攀爬巴黎最高摩天大樓「蒙帕納斯大樓（Tour Montparnasse）」，唯恐男子發生不測，救難人員途中加入了他的「壯舉」，而在頂樓等待男子的除了巴黎浪漫夜景，還有當地警方。

一名男子徒手攀爬近210公尺高、共59樓的蒙帕納斯大樓，這棟1973年完工的大樓是巴黎市中心唯一摩天大樓，啟用當年為歐洲第一高樓，現為全法第2高，及歐盟第9高的摩天大樓。

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根據《france24》報導，男子在傍晚開始沿著大樓外圍往上攀爬，並未配備安全索等任何輔助工具；這項危險行為很快引來救難人員關切，在途中加入男子並一路護送其攀爬至樓頂，男子在當晚8時攀抵頂樓並遭當地警方逮捕。

這名男子並非蒙帕納斯大樓的首名挑戰者，「法國蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）曾在1995年成功挑戰這棟大樓，2015年他又2度對蒙帕納斯大樓發起挑戰，手持尼泊爾國旗完成攀爬，以此悼念尼泊爾震災受害者。

A Man is currently climbing the Montparnasse tower with his bare hands, The tower which is a 210-metre （689 ft） office skyscraper is located in the #Montparnasse area of #Paris, #France. pic.twitter.com/5inoGOBzcd — Shark NewsWires （@SharkNewsWires） September 18, 2020

男子徒手攀爬蒙帕納斯大樓。（法新社）

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