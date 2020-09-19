共軍演習越中線 美國防部：中軍事迫台又一例

2020/09/19 03:12

〔中央社〕解放軍18架軍機今天越過海峽中線，試圖就美國務次卿柯拉克訪台一事恫嚇台灣。美國國防部對此予以譴責，表示這是中國利用軍隊對台灣與其他鄰國脅迫的另一例證。

空軍司令部台北時間18日表示，共軍上午共有2架轟6機、8架殲16機、4架殲11機以及4架殲10機，分別進入台灣西南與西北空域；空軍以派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控。

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軍方人士研判這是有計畫性、針對性、實戰化演練，目的是在美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）代表團訪台期間恫嚇台灣。柯拉克率領的代表團正在台灣進行3天訪問，期間將出席前總統李登輝的追思禮拜。

針對共軍因應柯拉克訪台舉行軍事演習，戰機甚至飛越海峽中線一事，美國國防部發言人薩波（John Supple）在回覆中央社郵件時表示，解放軍的侵略性與破壞性回應，反映中國不斷企圖改變現狀與改寫歷史，這是另一個中國愈加以軍隊為工具脅迫台灣與鄰國的另一例證。

薩波指出，美國與台灣維持建設性的非正式官方關係。台灣安全與其人民不受脅迫、自主決定未來的能力，對美國利益至關重要，也是區域安全所需。

在問及媒體報導美國準備批准重大對台軍售案的進度時，薩波表示，在正式知會國會前，不會就潛在或擬議軍售發表評論。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，美國國會和行政部門消息人士透露，美國正準備向台灣出售7項主要武器系統，不清楚國會何時會正式獲得軍售通知。

一位美國官員表示，美國政府將很快正式批准MQ-9B死神（Reaper）無人機的大筆出售案，這種無人機與相關設備和計畫支持的金額估計約為6億美元（約新台幣176億元）。

路透社16日率先引述4名知情人士表示，美國計劃對台灣出售7項主要武器系統，包括水雷、巡弋飛彈和無人機。

紐時也援引未具名官員說法報導，這次軍售包含死神無人機的非武裝偵察版本、高機動性多管火箭發射系統、陸基魚叉（Harpoon）反艦飛彈、水雷。（編輯：徐睿承）

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