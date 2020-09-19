資金狠超公安部、外交部 美智庫揭中共統戰部神秘面紗

中國大外宣蔓延世界各地，美國智庫爬梳百份財政報告，推算中共統戰預算。（圖取自詹姆斯頓基金會）

2020/09/19 01:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國大外宣蔓延世界各地，美國智庫詹姆斯頓基金會（Jamestown Foundation）爬梳數百份財政報告，發現中國中央和地區統戰部2019年的預算，合計起來至少高達26億美元（約新台幣753億元），比中國外交部、公安部預算還多。

詹姆斯頓基金會剖析逾160份中國政府機構的財政報告，反駁中國官方「西方不實報導中國影響力活動」、「惡意炒作統戰部正常對外交流」的說法。

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報告指出，光是2019年，中國中央及地區性的統戰部就花了逾26億美元，超過中國外交部的預算；當中近6億美元（約新台幣173億元）用在設立辦公室，以影響外國人和海外華人社區。

中央統戰部底下有4個重要組織，即中國人民政治協商會議全國委員會、國家民族宗教事務委員會、外事僑務辦公室及中華全國工商業聯合會，在統戰部直接或間接的領導下，會共同舉辦活動，聯合發布新聞稿、財務文件。

中國沒有公開統戰部的預算，但根據往年資料，上述4個核心組織預算總計達14億美元（約新台幣405億），幾乎是中國公安部的預算總和。

中國31個行政區中，每年用於統戰工作的支出則超過13億美元（新台幣405億元）。

中國官方堅稱統戰系統是良性的行政組織，中國外交政策也秉持「相互尊重、互不干涉內政」原則。但報告認為，若真是如此，中國對統戰相關支出應該公開透明，而且從官方對該部門投注的資源來看，中國相當重視統戰這項在國內外擴展影響力的工具。

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