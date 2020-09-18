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    習近平湖南考察強調「紅色基因」 遭學者指模仿毛澤東！

    習近平近日到湖南考察，學者認為其言行舉止是在模仿毛澤東。（歐新社）

    習近平近日到湖南考察，學者認為其言行舉止是在模仿毛澤東。（歐新社）

    2020/09/18 22:00

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平16日赴湖南考察，對當地農民表示「共產黨堅持為民本色，說到做到」，還說「紅色基因」要在學生身上得到體現。對此，學者認為習近平所作所為是在模仿前國家領導人毛澤東，強調自己是真正的「紅色血統」。

    根據「自由亞洲電台」報導，習近平16日前往湖南省郴州等地進行考察，當天下午到郴州市汝城縣文明瑤族鄉沙洲瑤族村，參觀「半條被子的溫暖」專題陳列館、村服務中心、沙洲現代農旅示範基地等地，了解當地開展紅色教育、發展扶貧產業、鞏固脫貧成果等情況。

    此外，習近平還到村民家中視察，稱因為有老百姓的支持，中共才有今日「輝煌事業」，而黨也會秉持「為民本色，說到做到」的精神，他還向村民說，中共建黨近百年不忘初心，老百姓把共產黨看成是自家的黨，是老百姓的黨。

    同天習近平也到郴州市一所小學，表示「紅色基因」要在學生們的身上得到體現，「革命事業要一代一代傳下去，『中華民族偉大復興』將在今天的青少年一代手中實現。」

    對此，湖南學者彭家珍表示，習近平此行似乎要向全黨和全國人民強調自己是真正的紅色血統，到處強調紅色基因代代相傳，「他所做的一切都在向毛澤東學，而且他自己行事方式，語言詞彙都在模仿毛澤東的風格。」她還指出，近期《人民日報》等黨媒刊登的一系列文章，對於那些經歷過文革的人而言似曾相識，「提倡節約，提倡中小學生參加勞動實踐，這些都是毛澤東原來搞過的。」

    江西獨立學者宋鵬純指出，此次是習近平上任8年以來，第3次到湖南考察，「去湖南無非是拜祭先祖，湖南算是中共的搖籃，所以在那邊強調黨和群眾的關係，甚至要把黨建到家庭中去。他所有的考察基本上都圍繞黨建的方向走的。」

    曾多次呼籲政治改革、參與維權運動的蘇州中學前教師潘露則表示，中共黨內反習聲音不斷，習近平此次到毛澤東的故鄉湖南考察，一是為自己執政尋求合法性，二是為體現自己在黨內獨特的地位，「他強調是他繼承了毛澤東最大的革命遺產，他是正統的革命家的後代，所以對紅色江山具有一種先天的使命。」

    也有不少學者認為，習近平此次湖南行也是為了在10月召開中共第十九屆「五中全會」上提升自身聲望。

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