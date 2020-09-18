美鄉間婚禮慘淪武肺傳播溫床 釀7死177確診

美國緬因州一場鄉間婚禮淪為武漢肺炎傳染的溫床，圖為當時舉辦婚禮的教堂。（法新社）

2020/09/18 21:41

〔中央社〕美國緬因州一場鄉間婚禮淪為武漢肺炎散播溫床，迄今已導致7人死亡、177人染疫。緬因州原本希望疫情巔峰已經過去，這起超級傳播事件又喚醒民眾的恐懼。

法新社報導，8月初這場婚禮共有65人參與，超過官方規定的50人集會人數上限。

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當天教會儀式和隨後在「大麋酒館」（Big Moose Inn）的婚宴，都在人口只有4000人的米利諾基特鎮（Millinocket）附近舉辦。

10天後，就有20多名跟這場婚禮有關的人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。緬因州疾病管制暨預防中心（CDC）隨即展開調查。

緬因州CDC主任夏哈（Nirav Shah）昨天提供上述最新數據時表示，7名死者其實都沒參加婚禮。

當局在追蹤接觸者後也發現，這場婚禮跟緬因州幾個疫情熱點有關，包括230英里（370公里）外一座80多人確診的監獄。這座監獄有一名警衛曾參與婚禮儀式。

同區的一個浸信教會也出現10起可能相關病例。距離米利諾基特鎮100英里的一處養老院另有39人染疫，6人因為這場婚禮而死。

對於社區和更大範圍的區域來說，這項消息不啻是一記殘酷的警鐘。當地已經鬆綁危機初期引進的社交距離規範。

米利諾基特鎮議會議長馬凱文（Cody McEwen）說：「疫情一爆發，我們就再度完全封鎖本鎮。」

一些居民藏不住對活動主辦者的怒意，首當其衝的就是酒館。目前酒館執照已遭暫時撤消。

居民歐布瑞基斯（Nina Obrikis）說：「我認為他們不該辦這場婚禮，應該照規矩設限。現在我們哪裡都去不了，什麼都沒辦法做。」

當時的婚宴在「大麋酒館」舉辦，造成疫情擴散。（法新社）

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