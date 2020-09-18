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    中共提「5個不變」並非妥協！內蒙抗漢語教材千人被捕

    中國實施雙語政策，下令國小、國中3個主要科目統一使用漢語教材，內蒙古族人對此上街抗議。（歐新社檔案照）

    中國實施雙語政策，下令國小、國中3個主要科目統一使用漢語教材，內蒙古族人對此上街抗議。（歐新社檔案照）

    2020/09/18 21:39

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府日前下令，國小、國中3個主要科目統一使用漢語教材，引起內蒙古族人強烈反彈，紛紛上街抗議、罷課，至少有5000人因此被捕或拘留。有報導抨擊，中共釋出的「5個不變」承諾不是對群眾抗議的「讓步」，早在政策實施前，官方就公開談過相關內容。

    關注中國宗教自由及人權狀況的雜誌《寒冬》報導，內蒙古爆發抗議，不斷有學生罷課，9名蒙古人以自殺抗命，至今約有5000人被捕或拘留，有人被送往「法制教育中心」，受害者稱其為「黑監獄」。

    報導指出，中共殘酷鎮壓抗議活動的同時，聲稱提供「5個不變」的解決方案作為妥協，部分國際媒體對此解讀為抗議活動成功說服中共讓步，但其實這樣的解讀並不準確，「5個不變」是「改革」的一部分，中共內蒙古自治區黨委書記石泰峰早在8月29日就公開宣布相關內容，9月1日學校改革正式實施，抗議活動隨即爆發。

    報導寫道，「5個不變」承諾除了「語文、道德與法治、歷史」3門科目外，其餘科目的課程設置、教材、時數、授課語言文字以及現有的雙語教育體系不變，即數學、科學、美術、音樂和體育。

    今年秋季起，小學一年級和初中一年級先使用統編「語文」教材，2021年小學一年級和初中一年級使用統編「道德與法治」（政治）教材，2022年初中一年級使用統編「歷史」教材，並使用漢語授課。

    但學生及家長表示，有幾所學校根本沒遵守「5個不變」的承諾，校方並不允許學生說蒙語，而且蒙語文字的書籍已經下架。內蒙古首府呼和浩特還發生影印店拒絕幫客人引蒙語資料一事。

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