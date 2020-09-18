「搞笑諾貝爾」公布！ 中國5「外包殺手」榮獲大獎

「搞笑諾貝爾獎」模仿諾貝爾獎，又名幽默諾貝爾獎。除了幽人一默之外，也諷刺地揭露荒謬事物，為一種對社會的批評。搞笑諾貝爾獎也會表揚那些冷門、令人發笑又發人深省的科學發現。（擷取自YouTube頻道「Improbable Research」）

2020/09/18 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國去年底判定一起離奇案件，5名嫌犯受雇當「殺手」，然而他們卻沒有親自動手，而是透過層層外包的方式依序派給其他殺手。當初該案宣判時，引發外界關注揶揄，如今，這5名正在蹲苦牢的殺手都獲選了「搞笑諾貝爾獎」的管理學奬。

中國該起離奇案件要回溯至2014年，一名覃姓商人因房地產糾紛，花了人民幣200萬元人民幣（約新台幣860萬元）雇用殺手暗殺魏姓商人，沒想到「殺手1號」收了錢後，花100萬元人民幣（約新台幣430萬元）「外包」給「殺手2號」處理案件，接著「殺手2號」又接著外包給「殺手3號」，最後又延續至「殺手4號」、「殺手5號」。

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直到案件轉至最後一位殺手時，報酬僅剩10萬元人民幣（約新台幣43萬），這時殺手認為不划算而反悔，向魏姓商人全盤托出，並在魏姓商人配合下，拍了假照片向買兇案主交差，魏姓商人隨後馬上報警逮人，最後除了最後一名殺手外，4殺手和覃姓商人在2019年都遭宣判2年7個月到5年不等的徒刑。而現在，他們5人都可共享諾貝爾搞笑獎管理學獎的殊榮。

除此之外，一位用自己糞便製刀、一位寫了「怕蜘蛛的昆蟲學家」論文的作者也獲得了獎項，美國、英國、俄國領導人川普、強森、普廷也都獲獎，原因是他們在這次疫情中「表現得好像比那些專業的專家還了解病毒」。

「搞笑諾貝爾獎」模仿諾貝爾獎，又名幽默諾貝爾獎。除了幽人一默之外，也諷刺地揭露荒謬事物，為一種對社會的批評。搞笑諾貝爾獎也會表揚那些冷門、令人發笑又發人深省的科學發現。

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