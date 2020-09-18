不只滅母語！ 中共「禁牧令」讓內蒙古人哀嘆：跟屠殺沒兩樣！

中共的「禁牧令」讓內蒙古牧民相當不滿，痛斥當局此舉是破壞蒙古不可或缺的文化。（本報合成）

2020/09/18 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古自治區政府日前頒布全新課綱，要求轄內所有學校以漢語取代蒙古語教學，引爆各界強烈反彈，不少人權團體、民運人士紛紛跳出來譴責中共扼殺蒙古人學習母語的權利！事實上，這不是北京當局首次企圖破壞蒙古文化的惡舉，中共早在去年8月就發布新法規打算破壞蒙古人的遊牧文化，今年7月底更直接明言實施「禁牧令」，讓許多牧民相當不滿發起抗議，直呼「這和要屠殺我們有什麼區別？」

根據《寒冬》雜誌報導，中國政府在2019年8月發布新法規，允許畜牧業公司無需經過審核即可自行劃撥土地使用權，聲稱目標是「恢復草地生態系統」。但不少人直批北京政府最終目的似乎是要徹底消滅蒙古遊牧的生活方式，也使得內蒙古的牧民走上街頭抗議這形同「全面禁牧」的偽生態政策，痛斥當局此舉儼然是破壞蒙古不可或缺的文化。

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《寒冬》指出，內蒙古牧民認為遊牧「逐水草而居」的特色對環境是有利的，不但不會加劇生態系統退化，牲畜在一片草場停留一段時間後遷移至其他草場，遺留下來的排泄物對於原草場的再生也有幫助。內蒙古師範大學退休教授劉書潤也認同此一觀點，若依法規讓畜牧業者擁有固定土地使用權，採取圈養方式讓牲畜一直待在某個草場，如此一來草場沒有「休息」時段，才是導致致草原荒漠化的原因。

但當局不顧抗議聲浪，今年7月31日，內蒙古自治區人大常委會召開《內蒙古自治區草畜平衡和禁牧休牧條例》立法工作，還稱「禁牧」是落實中國國家主席習近平生態文明思想的有力舉措。有牧民就表示，原先還只是形式上打壓蒙古遊牧文化，而今政府直接將其確立為法律，直呼「我們少數民族除了放牧什麼也不會，如果不讓我們放牧，這和要屠殺我們有什麼區別？」

還有人透露，當局自2011年起就以遏制「土地退化和荒漠化」為由開始在內蒙古和新疆等主要草原畜牧區建立草原生態保護制度，不少牧民被迫遷出草場，隨後就有採礦公司接管土地，痛批該政策是一個大騙局！

內蒙古人權活動人士恩和巴圖·套高朝格（Enghebatu Togochog）直言，「禁牧」是中共摧毀民族認同的方式之一，當局的目的是要徹底消滅農村的牧民社區和結束蒙古人的遊牧生活方式。

中共的「禁牧令」讓內蒙古牧民相當不滿，痛斥當局此舉是破壞蒙古不可或缺的文化。（法新社）

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