全球面臨糧食危機 聯合國組織籲億萬富翁伸出援手

世界糧食計劃署執行長畢斯利17日呼籲全球億萬富翁行動，向飢餓人口伸出援手。（法新社資料照）

2020/09/18 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國組織世界糧食計劃署（World Food Programme）執行長畢斯利（David Beasley）17日表示，全球約有2.7億人挨餓，其中3千萬人若沒有得到救助恐有生命危險，畢斯利呼籲全球億萬富翁行動，向飢餓人口伸出援手。

綜合外媒報導，全球目前約有2.7億人挨餓，世界糧食計劃署今年的計劃預計將協助1.38億飢餓人口，是機構史上規模最大的援助行動。畢斯利表示，組織一年約需要49億美金（約新台幣1424億）以協助可能面臨死亡的3千萬人。畢斯利提到，當局正竭盡所能阻止崩潰，但若是世界糧食計劃署沒有獲得需要的資源，飢荒的浪潮仍可能席捲全球。

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畢斯利指出，包括全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）在內，全球約有2000位億萬富翁淨資產總額高達8兆美元（約新台幣2324兆），其中更有多人在疫情期間賺了數十億。畢斯利強調，自己並不反對他人賺錢，但人類正面臨有史以來最大的危機。

根據美國華府智庫「政策研究所」（Institute for Policy Studies）6月發布的報告，自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在美國爆發以來，美國億萬富翁的總資產躍升19%，約為5千億美金（約新台幣14兆）。

自3月18日起，美國部份州實施封鎖政策，電商龍頭亞馬遜創辦人貝佐斯的資產增加362億美金（約新台幣1.05兆），臉書執行長祖克伯 （Mark Zuckerberg）增加301億美金（約新台幣8748億），特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）淨資產也增加141億美金（約新台幣4097億）。

畢斯利表示，現在是時候讓最富有的人加緊腳步協助最貧窮的族群，強調現在正處於特殊時期，世界需要億萬富翁做正確的事，呼籲富豪協助肌餓人口。

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