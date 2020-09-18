美國比特犬咬人頻傳 受害者要求全面禁養

美國媒體常見比特犬（Pit bull）無預警攻擊家中嬰兒、鄰居貓狗或咬死年長者的事件。聯邦政府沒有統一立法，各地管理方式不一，受害者團體要求全面禁養。（美聯社資料照）

2020/09/18 11:30

〔中央社〕美國媒體常見比特犬（Pit bull）無預警攻擊家中嬰兒、鄰居貓狗或咬死年長者的事件。聯邦政府沒有統一立法，各地管理方式不一，受害者團體要求全面禁養。

據統計，全美上千個城市與近300個美軍基地管制比特犬，有些地方要求飼主必須領有牌照、規定為狗強制節育，有些城市全面禁養，以減少人類或其他動物受到攻擊。

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全世界有53國管制比特犬在內的特定品種，包括英國、西班牙、法國、紐西蘭。

受害者團體DogsBite.org網站表示，比特犬在美國所有犬種裡占8%，但造成傷害死亡的數目卻遠高於這比例。從2005年到2019年的15年間，有521人死於犬類攻擊，比特犬占66%（346件）。

以2019年為例，全美有48人受到犬類攻擊死亡，其中33起是比特犬造成，占2/3以上。

馬里蘭州9月12日發生嬰兒遭到比特犬攻擊事件。凌晨1時，5個月大的小寶寶安睡在家中，這家飼養的4隻比特犬當中有2隻開始攻擊小孩。咬傷頭部、頸部與全身。

救護車抵達時，嬰兒滿身是血一動也不動，立即送到附近醫院的加護病房搶救。經過幾天治療，在16日出院。據報導，飼主把4隻比特犬交給衛生機關並同意安樂死。

8月底，佛羅里達州84歲婦人命喪於家裡收養2週的比特犬，57歲的兒子重傷住院。當時兒子正協助婦人上廁所，把母親抱回輪椅上時，這頭比特犬在毫無任何預兆的情況下開始攻擊老婦人。

同樣8月底在伊利諾州，警方表示一名61歲男子遭到繼子飼養的2隻比特犬攻擊身亡，同在家中的妻子與看護來不及救他。警方調查這2隻比特犬原本關在一個房間，疑似是被害人放出來。

支持禁養比特犬的團體主張，這類品種犬隻可能會在無預警的情況下攻擊人類，受害者當中占大多數的是孩童、嬰兒或老人，除了人類以外比特犬對其他的貓狗也有攻擊傾向。

全美比特犬受害者關懷協會（National Pit Bull Victim Awareness）架設網站、舉辦活動，蒐集全美各地的比特犬攻擊事件，呼籲大眾正視這個問題。

美國愛護動物協會（ASPCA）反對「特定品種立法」（Breed-specific legislation），認為針對特定品種的管制措施，可能加深對品種的刻板印象，非法飼主無論是偷養或棄養反而帶來負面影響。動物保護團體主張，管制危險犬隻應該不限品種。

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