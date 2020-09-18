為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國比特犬咬人頻傳 受害者要求全面禁養

    美國媒體常見比特犬（Pit bull）無預警攻擊家中嬰兒、鄰居貓狗或咬死年長者的事件。聯邦政府沒有統一立法，各地管理方式不一，受害者團體要求全面禁養。（美聯社資料照）

    美國媒體常見比特犬（Pit bull）無預警攻擊家中嬰兒、鄰居貓狗或咬死年長者的事件。聯邦政府沒有統一立法，各地管理方式不一，受害者團體要求全面禁養。（美聯社資料照）

    2020/09/18 11:30

    〔中央社〕美國媒體常見比特犬（Pit bull）無預警攻擊家中嬰兒、鄰居貓狗或咬死年長者的事件。聯邦政府沒有統一立法，各地管理方式不一，受害者團體要求全面禁養。

    據統計，全美上千個城市與近300個美軍基地管制比特犬，有些地方要求飼主必須領有牌照、規定為狗強制節育，有些城市全面禁養，以減少人類或其他動物受到攻擊。

    全世界有53國管制比特犬在內的特定品種，包括英國、西班牙、法國、紐西蘭。

    受害者團體DogsBite.org網站表示，比特犬在美國所有犬種裡占8%，但造成傷害死亡的數目卻遠高於這比例。從2005年到2019年的15年間，有521人死於犬類攻擊，比特犬占66%（346件）。

    以2019年為例，全美有48人受到犬類攻擊死亡，其中33起是比特犬造成，占2/3以上。

    馬里蘭州9月12日發生嬰兒遭到比特犬攻擊事件。凌晨1時，5個月大的小寶寶安睡在家中，這家飼養的4隻比特犬當中有2隻開始攻擊小孩。咬傷頭部、頸部與全身。

    救護車抵達時，嬰兒滿身是血一動也不動，立即送到附近醫院的加護病房搶救。經過幾天治療，在16日出院。據報導，飼主把4隻比特犬交給衛生機關並同意安樂死。

    8月底，佛羅里達州84歲婦人命喪於家裡收養2週的比特犬，57歲的兒子重傷住院。當時兒子正協助婦人上廁所，把母親抱回輪椅上時，這頭比特犬在毫無任何預兆的情況下開始攻擊老婦人。

    同樣8月底在伊利諾州，警方表示一名61歲男子遭到繼子飼養的2隻比特犬攻擊身亡，同在家中的妻子與看護來不及救他。警方調查這2隻比特犬原本關在一個房間，疑似是被害人放出來。

    支持禁養比特犬的團體主張，這類品種犬隻可能會在無預警的情況下攻擊人類，受害者當中占大多數的是孩童、嬰兒或老人，除了人類以外比特犬對其他的貓狗也有攻擊傾向。

    全美比特犬受害者關懷協會（National Pit Bull Victim Awareness）架設網站、舉辦活動，蒐集全美各地的比特犬攻擊事件，呼籲大眾正視這個問題。

    美國愛護動物協會（ASPCA）反對「特定品種立法」（Breed-specific legislation），認為針對特定品種的管制措施，可能加深對品種的刻板印象，非法飼主無論是偷養或棄養反而帶來負面影響。動物保護團體主張，管制危險犬隻應該不限品種。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新聞線上》比特犬基因的野蠻政權
    2020/09/17 05:30

    新聞線上》比特犬基因的野蠻政權
    農委會擬禁止比特犬輸出入繁殖 最快本月底預告
    2020/09/16 09:34

    農委會擬禁止比特犬輸出入繁殖 最快本月底預告

    達麗大景滙 河景首席大戶限量珍藏
    飼主疏忽釀禍 比特犬咬死貴賓犬遭罰3萬
    2020/09/15 15:42

    飼主疏忽釀禍 比特犬咬死貴賓犬遭罰3萬
    上下顎斷裂...高雄瑞豐夜市傳比特犬咬死黑貴賓
    2020/09/08 13:41

    上下顎斷裂...高雄瑞豐夜市傳比特犬咬死黑貴賓

    推薦新戶百元雙頭賺 華銀SnY回饋無上限
    國際今日熱門
    前所未見！巨大行星繞著小7倍「死星」公轉 詭異畫面曝光
    2020/09/17 13:23

    前所未見！巨大行星繞著小7倍「死星」公轉 詭異畫面曝光 影片

    電梯突下降美女講師亡 目擊者尖叫鄰居嚇到不願回想
    2020/09/17 12:36

    電梯突下降美女講師亡 目擊者尖叫鄰居嚇到不願回想

    疑受野火天候影響 美國成千上萬候鳥離奇死亡
    2020/09/17 13:44

    疑受野火天候影響 美國成千上萬候鳥離奇死亡

    腦中卡子彈成怪物！他姦殺前女友吃人腦 畫面比恐怖片駭人
    2020/09/17 14:33

    腦中卡子彈成怪物！他姦殺前女友吃人腦 畫面比恐怖片駭人

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播