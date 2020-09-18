為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美議員提決議案 籲美台建交終結過時一中政策

    2020/09/18 05:12

    〔中央社〕美國聯邦眾議員帝芬尼今天表示，他已提出決議案，呼籲美國恢復與台灣正式邦交關係，並終結過時的「一中政策」。決議案也指示美國行政部門，支持台灣國際參與並洽簽自由貿易協定。

    共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）今天發新聞稿表示，1979年以前，美國與台灣維繫正常友好外交關係，直到時任美國總統卡特（Jimmy Carter）在沒有國會同意下，突然與台灣斷交並轉而承認北京的共產黨政權。

    帝芬尼指出，雖然爾後國會通過「台灣關係法」，作為美台經濟與文化關係基石，並授權美國對台軍售，已故總統雷根（Ronald Reagan）也提出「六項保證」，但美國仍與台灣沒有正式關係，等於用對待北韓與伊朗殘酷政權的方式，對待台灣民選政府。

    根據帝芬尼16日提出的共同決議案（Concurrent Resolution），「國會意見」認為，美國應恢復與台灣正式外交關係、洽簽自由貿易協定（FTA），並支持台灣取得國際組織會員身分。

    此外，決議案也呼籲美國總統，摒棄過時的「一中政策」，改承認台灣為獨立國家，並支持台灣加入聯合國及其他美國具有會員身分的國際組織。

    帝芬尼在新聞稿中強調，美國不需要中共同意，才能與世界各地友人對話，「現在是美國停止像鸚鵡般複誦北京『一中』幻想，並令美國政策反映台灣作為自由、民主與獨立國家事實的時刻了」。

    「共同決議案」是種美國國會表態形式，僅須國會兩院通過，無須美國總統簽名生效，故不具法律約束力。（編輯：徐崇哲）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    美起訴5名中國駭客！台灣有大學受害 逾6萬張照外洩
    2020/09/17 08:29

    美起訴5名中國駭客！台灣有大學受害 逾6萬張照外洩

    繼蒙古族之後 中國朝鮮族語言教育也被漢化...
    2020/09/17 07:05

    繼蒙古族之後 中國朝鮮族語言教育也被漢化...

    員工被控煽動破壞港鐵....香港TVB遭警搜查
    2020/09/17 11:10

    員工被控煽動破壞港鐵....香港TVB遭警搜查

    軍情動態》強化聯合作戰能力 美國海軍與北約偵察機在黑海軍演
    2020/09/17 07:47

    軍情動態》強化聯合作戰能力 美國海軍與北約偵察機在黑海軍演

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播