菅義偉內閣支持率逾6成 高於安倍剛上台時

2020/09/18 01:21

〔中央社〕日本首相菅義偉內閣昨晚上路，日本朝日、每日新聞兩大報社最新民調顯示，菅內閣的支持率逾6成，比2012年12月第2次安倍晉三內閣上台時高。

朝日新聞16、17日實施電話民調顯示，昨天上路的菅內閣支持率65%、不支持率13%。雖然民調方式不同，無法單純做比較，但菅內閣支持率較第2次安倍內閣上台不久的支持率59%還高。

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這項民調顯示，支持菅內閣的女性有68%、男性62%。以前安倍內閣獲得男性支持多於女性。以年齡層來看，所有年齡層支持菅內閣逾6成，有別於以前安倍內閣獲未滿30歲年輕人的支持較多。

作答者被問到基於什麼理由（4選項）支持菅內閣時，回答「似乎比其他內閣好」占41%，居最多。回答「因為首相是菅」23%、「是政策」20%、「是以自民黨為主內閣」占14%。

以前民眾被問到為何支持安倍內閣時，回答「首相是安倍」較多；回答「似乎比其他內閣好」較少。

菅義偉昨天就任首相後表示，菅內閣的最優先課題是因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的防疫工作。對此，民調顯示，回答「值得期待」占63%、「不期待」占22%。

作答者被問到菅內閣的閣員逾半是前內閣的閣員一事時，回答「很好」占58%、回答「不好」占24%。

這份民調顯示，標榜要繼承前政府「安倍路線」的菅內閣陣容，民眾持肯定看法比較多。

有關以前安倍內閣的經濟政策，回答「最好調整」占50%、「最好持續」占37%。即使是菅內閣支持者，有42%認為「最好做調整」。

另外，每日新聞與社會調查研究中心今天與日本新聞網（Japan News Network）實施聯合民調顯示，菅內閣支持率64%。

每日報導指出，雖然調查方法不同，無法單純做比較，但比第2次安倍內閣上台時的支持率52%還高。菅內閣的不支持率為27%。

作答者支持菅內閣的理由以回答「政策似乎值得期待」占35%，居最多。

報導說，菅義偉主張要打破本位主義的垂直行政、既得利益、前例主義（墨守成規）等，強調要進行改革，讓民眾有所期待。

作答者被問到支持菅內閣的理由，回答「似乎會繼承安倍政府路線」占30%、回答「對首相為人有好感」占27%。

報導說，菅義偉是地方（非大城市）出身，也非世襲政治家，從基層苦幹實幹做起，給人好印象。

民眾被問到，與之前的安倍政府相較，最期待有什麼變化時，回答「經濟政策」占24%，居最多。其次是回答「防疫」21%、「首相的施政態度」19%、「社會保障政策」17%、「外交及安全保障政策」9%。

報導說，菅義偉主張要繼承以前安倍內閣的經濟政策「安倍經濟學」，但要求菅義偉做變化的民眾不少。此外，以前安倍內閣在防疫上，因醫療檢查體制讓民眾感到不安，發放布口罩作法受到批評，導致內閣支持率下降。

菅義偉上台後強調防疫是當務之急，希望做好防疫兼顧經濟活動。

對於加藤勝信擔任內閣官房長官一事，民調顯示，回答「期待」占39%、「不期待」占29%。對於河野太郎擔任行政改革大臣，民眾回答「期待」達76%；回答「不期待」占13%。

對於麻生太郎續任副首相兼財務大臣一事，民眾回答「肯定」占34%、回答「不肯定」54%。（編輯：劉學源）

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