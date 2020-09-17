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    四面楚歌？ 解放軍邊境狂播印度歌 印軍滿頭問號

    中印邊境對峙持續，印軍也持續投入軍力。（美聯社）

    中印邊境對峙持續，印軍也持續投入軍力。（美聯社）

    2020/09/18 00:12

    〔即時新聞／綜合報導〕中國和印度部隊邊界衝突持續，7日在拉達克丘舒爾（Chushul）一帶傳出45年來的首次槍響，雙方事後繼續展開對峙。印度媒體引述消息指出，解放軍在山脊哨所設置多個喇叭，並播放印度旁遮普地區的歌，對此前印軍指揮官表示，1962年和中國的小規模衝突中，解放軍就用過同一招了，當時讓印軍對此感到相當困惑。

    印中邊境衝突持續，7日在拉達克丘舒爾一帶傳出45年來首次槍響，16日更有消息傳出，中國在爭議邊境的解放軍已經進入二級戰備狀態，距離最高級的一級戰備狀態只差了一級。

    日前更有印媒引述印度高官消息指出，雙方部隊9月初曾爭奪班公湖（Pangong Tso）北岸戰略要地，當時在第3指、第4指山脊線上對峙，並對空鳴槍100至200發子彈，比7日的丘舒爾事件更加激烈。

    印媒《印度斯坦時報》報導引述消息人士指出，解放軍現在仍恪守《孫子兵法》中心理戰的策略，在第4指山脊線部屬大量「喇叭」，並播放印度旁遮普地區的歌曲；在班公錯地區南岸，解放軍也透過喇叭向印軍喊話，強調在此地部屬部隊將是徒勞無功，藉此打壓印軍士氣，挑撥印軍產生不滿。

    一名前印軍指揮官就透露，解放軍在1962年、1967年的小規模衝突中就用過同一招，而印軍對這個策略其實感到相當疑惑。

    中共官媒《環球時報》則引述知情人士消息表示，解放軍播音樂的目的，其實是要傳達給印軍已經「四面楚歌」。

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