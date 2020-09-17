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    怕感染！德足聯球員比賽「保持社交距離」 37:0慘敗

    一球隊因為對手曾和確診者有過接觸而要求延賽，被賽事單位拒絕後，該球隊只派7位隊員上場，且與對手保持安全距離，最後讓對手以37:0的超懸殊比分贏得比賽。（擷取自YouTube頻道「AZ-Online」）

    一球隊因為對手曾和確診者有過接觸而要求延賽，被賽事單位拒絕後，該球隊只派7位隊員上場，且與對手保持安全距離，最後讓對手以37:0的超懸殊比分贏得比賽。（擷取自YouTube頻道「AZ-Online」）

    2020/09/18 00:08

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情席捲全球，影響各大體育賽事。日前德國足聯就因疫情出現滑稽小插曲，一支球隊因為對手曾和確診者有過接觸而要求延賽，被賽事單位拒絕後，該球隊只派7位隊員上場，且在比賽中與對手保持安全距離，最後讓對手以37:0的超懸殊比分贏得比賽。

    根據《ESPN》報導，德國足球體系最低階級聯賽之一「Kreisklasse」本月13日的一場對戰由薩克森州球隊「SG Ripdorf / Molzen II」對上同城市球隊「SV Holdenstedt II」。由於Holdenstedt球員在上場比賽曾和確診的對手接觸，儘管檢驗結果為陰性，但Ripdorf管理階層仍以病毒有14天潛伏期為由要求延賽，不過遭賽事單位拒絕。

    Ripdorf總裁瑞斯托（Patrick Ristow）受訪指出，他試圖延後比賽，但對方想要比賽正常進行。由於隊上不少隊員都不想冒險比賽，最後Ripdorf只得勉強派出足球比賽最少所需的7名球員參賽。瑞斯托說，他很感激這7名自願參賽的球員，否則球隊將因放棄比賽而面臨罰款。

    當比賽開始時，Ripdorf一名隊員即將球傳給對手，隨後整隊退到場邊，讓Holdenstedt立刻得分。但是，裁判立刻告訴Ripdorf的隊長，他們的行為違反運動道德。接下來的時間，Ripdorf的隊員回到場上，但是他們遵守社交距離，幾乎整場比賽都與對手保持2公尺以上的距離。

    最後，Holdenstedt在該場比賽攻下37分，幾乎每2分鐘就射門得分，Holdenstedt的教練希特沃特（Florian Schierwater）賽後對媒體指出，「沒有理由取消比賽」。希特沃特認為，對手誇大了感染風險，他表示，他們的球員都沒有真的與確診的對手接觸。

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