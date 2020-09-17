軍情動態》反制中國海警船 日議員籲加強釣魚台軍事部署

自民黨內部的議員次團體「國防議員聯盟」對此，在今天總整具體的建議方案，包括在釣魚台周邊海域進行美日聯合軍演、加強周邊軍事部署等建議，預計最快下週向政府提交建議書。圖為釣魚台列嶼。（歐新社）

2020/09/18 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕由於中國海警船今年加強在釣魚台列嶼周邊航行，今年4月至8月間更連續航行111天創下有史以來連續最長天數紀錄，引起日本不滿；自民黨內部的議員次團體「國防議員聯盟」對此，在今天（17日）統整具體的建議方案，包括在釣魚台周邊海域進行美日聯合軍演、加強周邊軍事部署等建議，預計最快下週向內閣提交建議書；中國外交部卻稱要「敦促日方」以「實際行動改善中日關係」。

綜合外媒報導，「國防議員聯盟」提出的建議方案，包括與美國在釣魚台列嶼周邊海域進行聯合軍演、加強軍事合作與交流外，也希望日本自衛隊能能使用接近釣魚台列嶼的宮古島下地島機場，該機場擁有可供F-15戰機起降的3000公尺跑道。

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但由於沖繩在1971年主權移交前，日本政府曾與當時執政的琉球政府簽署備忘錄，承諾非民用飛機不使用下地島機場，因此「國防議員聯盟」希望中央政府能與沖繩縣政府進行交涉，以便獲得使用許可；另外也建議在琉球群島最西端、日本最西端的與那國島修建可供海上自衛隊軍艦停靠的軍事港口，並把海上自衛隊退役的軍艦移交給海上保安廳做為巡邏艦使用。

中國外交部發言人汪文斌在今天的例行記者會上，對問及此事時表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，敦促日本與中方一道，以實際行動維護中日關係改善發展大局。

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