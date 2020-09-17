挺共藍絲傷人高呼「替天行道」 香港法官竟稱「熱愛社會」

前立法會議員梁國雄（見圖）今年4月16日到中聯辦抗議干預立法會事務，當天遭藍絲攻擊受傷。（資料照，記者陳炳宏攝）

2020/09/17 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕一名支持港府、中共的八旬老翁今年4月16日於香港中聯辦附近涉嫌刺傷前立法會議員梁國雄，還高呼聲稱要「替天行道」。老翁今天（17日）在法庭上認罪，但強調是「為香港出頭」；主審法官鄭紀航竟稱許犯嫌「熱愛社會」，因與被害者政見不同才犯案，決定先為其申請社會服務令；前香港眾志秘書長黃之鋒大呼這段法庭對話令人傻眼！

綜合港媒報導，「長毛」梁國雄事發當日率眾到中聯辦請願，抗議港澳辦及中聯辦高調干預立法會事務，之後卻被81歲的黃森球以鑿刀襲擊，致使其右腰窩受傷。今天黃男於香港東區裁判法院承認一項襲擊致造成身體傷害罪，但強調是為香港出頭，狂言說若要有槍絕對槍擊梁國雄，還在庭上揚言「一個許智峯，一個黃之鋒，兩個遲早都要死」。

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主審法官鄭紀航看過事發當下的錄影畫面，見黃森球年齡雖大，但身手敏捷，還稱讚他身體硬朗相當靈活，之後還說被害者傷勢不嚴重，且黃男的襲擊行為是因為熱愛社會，惟因政見不同才犯案。鄭紀航認為黃森球願意為社會做一些有意義的事，決定先為他索取社會服務令報告，押後至10月13日判刑，期間可繼續保釋。

對此，黃之鋒今天下午在臉書上痛批，「藍絲被告在庭上威嚇政治人物死亡，甚至在作供期間狂言有意持槍襲擊，卻不單沒被法官當場斥責，如同視而不見，更無須承擔任何後果，實讓人嘆為觀止！」黃之鋒表示，他身為被點名威脅性命安危的一員，單看該藍絲囂張在法庭上狂言卻未被制止，擔心日後會有下個民主派人士遭攻擊，而他也不敢確保個人安全。

黃之鋒最後無奈表示：「當然，相信執法機關也不會作任何調查，法庭亦不見得會跟進此事，那就不要怪香港人對當今社會體制，執法部門完全失去信心。極權壓境之下，掌有權力的人，選擇縱容且默不作聲，導致體制不再獲得信任，便是你們所一手促成的共孽。」

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