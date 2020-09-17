為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    挺共藍絲傷人高呼「替天行道」 香港法官竟稱「熱愛社會」

    前立法會議員梁國雄（見圖）今年4月16日到中聯辦抗議干預立法會事務，當天遭藍絲攻擊受傷。（資料照，記者陳炳宏攝）

    前立法會議員梁國雄（見圖）今年4月16日到中聯辦抗議干預立法會事務，當天遭藍絲攻擊受傷。（資料照，記者陳炳宏攝）

    2020/09/17 22:54

    〔即時新聞／綜合報導〕一名支持港府、中共的八旬老翁今年4月16日於香港中聯辦附近涉嫌刺傷前立法會議員梁國雄，還高呼聲稱要「替天行道」。老翁今天（17日）在法庭上認罪，但強調是「為香港出頭」；主審法官鄭紀航竟稱許犯嫌「熱愛社會」，因與被害者政見不同才犯案，決定先為其申請社會服務令；前香港眾志秘書長黃之鋒大呼這段法庭對話令人傻眼！

    綜合港媒報導，「長毛」梁國雄事發當日率眾到中聯辦請願，抗議港澳辦及中聯辦高調干預立法會事務，之後卻被81歲的黃森球以鑿刀襲擊，致使其右腰窩受傷。今天黃男於香港東區裁判法院承認一項襲擊致造成身體傷害罪，但強調是為香港出頭，狂言說若要有槍絕對槍擊梁國雄，還在庭上揚言「一個許智峯，一個黃之鋒，兩個遲早都要死」。

    主審法官鄭紀航看過事發當下的錄影畫面，見黃森球年齡雖大，但身手敏捷，還稱讚他身體硬朗相當靈活，之後還說被害者傷勢不嚴重，且黃男的襲擊行為是因為熱愛社會，惟因政見不同才犯案。鄭紀航認為黃森球願意為社會做一些有意義的事，決定先為他索取社會服務令報告，押後至10月13日判刑，期間可繼續保釋。

    對此，黃之鋒今天下午在臉書上痛批，「藍絲被告在庭上威嚇政治人物死亡，甚至在作供期間狂言有意持槍襲擊，卻不單沒被法官當場斥責，如同視而不見，更無須承擔任何後果，實讓人嘆為觀止！」黃之鋒表示，他身為被點名威脅性命安危的一員，單看該藍絲囂張在法庭上狂言卻未被制止，擔心日後會有下個民主派人士遭攻擊，而他也不敢確保個人安全。

    黃之鋒最後無奈表示：「當然，相信執法機關也不會作任何調查，法庭亦不見得會跟進此事，那就不要怪香港人對當今社會體制，執法部門完全失去信心。極權壓境之下，掌有權力的人，選擇縱容且默不作聲，導致體制不再獲得信任，便是你們所一手促成的共孽。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「騎身」12歲小女孩！港警辯稱「使用最低武力」遭罵翻
    2020/09/07 18:55

    「騎身」12歲小女孩！港警辯稱「使用最低武力」遭罵翻
    黃之鋒曬吳乃德贈書遭中國小粉紅出征！ 網笑喊：瘋湧而出
    2020/08/28 22:36

    黃之鋒曬吳乃德贈書遭中國小粉紅出征！ 網笑喊：瘋湧而出

    社會宅正面效益 為司法園區注入利多
    被大叔大媽惡意跟蹤滋擾！黃之鋒：查出藍絲車主就是警長
    2020/08/23 23:29

    被大叔大媽惡意跟蹤滋擾！黃之鋒：查出藍絲車主就是警長
    被網友拿劇照稱「接受軍事支援」 周庭、黃之鋒忍不住開嗆
    2020/08/14 00:36

    被網友拿劇照稱「接受軍事支援」 周庭、黃之鋒忍不住開嗆

    第45屆國泰全國兒童繪畫比賽開跑
    國際今日熱門
    搶救天然氣輸送管道！德開交換條件 盼美停止制裁
    2020/09/17 00:41

    搶救天然氣輸送管道！德開交換條件 盼美停止制裁

    聯合國大會15日開議 紐約時代廣場26秒影片狂秀「台灣」
    2020/09/17 06:07

    聯合國大會15日開議 紐約時代廣場26秒影片狂秀「台灣」 影片

    印媒爆武漢實驗室與巴國軍方合作 研究致命病毒
    2020/09/17 06:20

    印媒爆武漢實驗室與巴國軍方合作 研究致命病毒

    武漢肺炎》中國又不妙！雲南火速建造「方艙醫院」
    2020/09/17 05:55

    武漢肺炎》中國又不妙！雲南火速建造「方艙醫院」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播