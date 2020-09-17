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    英國新大使持「習語錄」稱願深化合作 羅冠聰痛批「難看至極」

    新任的英國駐中大使吳若蘭（左）與中國駐英大使劉曉明（右）會晤，兩人拿著「習語錄」合影。（圖截取自羅冠聰臉書）

    新任的英國駐中大使吳若蘭（左）與中國駐英大使劉曉明（右）會晤，兩人拿著「習語錄」合影。（圖截取自羅冠聰臉書）

    2020/09/17 20:20

    〔即時新聞／綜合報導〕新任的英國駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）今天（17日）會晤中國駐英大使劉曉明，兩人就中英合作互相交換意見，吳若蘭稱讚中國是「有重要國際影響力的大國」，英方願深化合作關係；她還獲贈一本「習語錄」，模樣開心地與劉曉明合影。對此，流亡海外的香港眾志創黨主席羅冠聰痛批，吳若蘭此舉「難看至極」！

    中國駐英大使館今天表示，即將飛往北京就任第13任駐中大使的吳若蘭今天與劉曉明見面。劉曉明說，在後脫歐與後疫情時代，中英合作前景廣闊，希望吳若蘭到中國後能夠為推動中英關係發展發揮積極作用。他也提到，目前中英關係出現困難，但只要彼此互不干涉內政和平等互利，兩國關係就能克服當前困難，早日重回正軌。

    吳若蘭稱讚中國是有重要國際影響力的大國，英國需要與中方發展建設性關係。她表示，英中關係正處於關鍵時刻，英方願與中國坦承對話，深化貿易投資及一帶一路等領域合作。

    對此，羅冠聰今天傍晚在臉書上PO出吳若蘭與劉曉明的合影，照片上可見兩人一起拿著一本封面有著中國國家主席習近平頭像的「習語錄」。羅冠聰痛批，吳若蘭獲贈「習語錄」，聲稱要建立「進取的中英合作」，此刻兩國關係勢同水火，吳若蘭的親中論調讓人傻眼，「接受猶如『毛語錄』般高舉個人崇拜的『禮物』，更是協助中共大外宣，難看至極」！

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