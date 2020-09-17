她在車庫揮灑藝術 竟遭鄰居怒轟：害我們社區房屋貶值

莎波娜指出，三週之前，她雇用當地一名藝術家在她的別墅車庫門上塗鴉。（擷取自臉書）

2020/09/17 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名屋主想要換換不同的風格，因此在自家車庫門上塗鴉，沒想到，卻收到陌生人來信怒轟「你醜陋的塗鴉使社區所有房屋貶值！」更有人帶有種族歧視地轟她把社區變成「低收入貧民窟」。相關照片、信件被PO上社群網站後，不少網友也留言替他打氣加油。

綜合外媒報導，加拿大多倫多南怡陶碧谷（South Etobicoke）一位社區居民莎波娜（Sapna Shah）日前在郵箱收到2封匿名信，其中一封還帶有明顯種族歧視色彩，讓她感到害怕和憤怒。

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莎波娜指出，三週之前，她雇用當地一名藝術家在她的別墅車庫門上塗鴉，沒想到在藝術家完工2天後，她就收到匿名信件。其中一封信警告「妳不只是住在房子，而是社區之中」；而就在一週之前，她又收到另外一封信，內文全部以大寫打成。

信中痛批，莎波娜車庫的醜陋塗鴉，讓社區的所有房屋的貶值，更以帶有種族歧視說法大罵「這讓整個社區看起來像是低收入戶的貧民窟，除了妳自己無聊的品味外，沒有考慮到其他人，完全不尊重鄰居。」

莎波娜表示，她過去從未受到種族歧視對待，這件事讓她震驚。她也表示，現在才了解原來這麼多人有階級主義和菁英主義思想，並用財產價值的舊口完美掩蓋。莎波娜說，「我對我車庫做的裝飾，讓孩子們很喜歡，我不奢望每個人都喜歡它，但如果您不喜歡，請不要看它」。

事後，莎波娜將有關照片全數PO在臉書群組，而南怡陶碧谷社區小組負責人格雷姆（Graham Rowlands）表示，發送匿名信的人不代表社區。格雷姆說，從臉書看到的回饋，反映多數人不同意這樣的事。另外，當地房產經紀人也說，這些說法令人髮指。

加拿大多倫多南怡陶碧谷（South Etobicoke）一位社區居民莎波娜（Sapna Shah）日前在郵箱收到2封匿名信，其中一封還帶有明顯種族歧視色彩，讓她感到害怕和憤怒。（擷取自Imgur）

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