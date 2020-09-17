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    「我想跟她一直在一起...」美男子行李箱裡裝的是女友屍塊

    小梅爾文（見圖）被捕後供稱死者是自己女友，「因為想跟她一直在一起，哪怕只有身體一部份也好」。（圖擷取自《CBS新聞》）

    小梅爾文（見圖）被捕後供稱死者是自己女友，「因為想跟她一直在一起，哪怕只有身體一部份也好」。（圖擷取自《CBS新聞》）

    2020/09/17 21:28

    〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州有名非裔男子，日前帶著行李前往伊利諾州拜訪父母，奇怪的是明明帶著行李，卻沒有帶任何換洗衣物，且行李還散發出惡臭，最後男子家人趁他外出時打開行李，赫然發現行李竟裝有一堆被支解的屍塊，嚇得趕緊報警；然而令人不寒而慄的是，男子被逮後供稱屍塊是他女友，「因為我想跟她在一起，哪怕是身體的一部分也好」。

    綜合外媒報導，這名男子小梅爾文·馬丁（Melvin Martin Jr.）日前帶著「行李」，從肯塔基州的路易維爾（Louisville）前往伊利諾州的馬卡姆（Markham）拜訪父母並住在他們家，但奇怪的是，小梅爾文明明帶著「行李」，卻完全沒有任何換洗衣物，且他還隨時緊盯著散發出惡臭的「行李」；最後過了一個多週，好奇的家人在14日趁小梅爾文外出將他的「行李」打開查看，赫然發現裡面竟裝有一堆被支解的屍塊，嚇的他們趕緊報警。

    當地警方在當天隨即在圖書館逮捕小梅爾文，警方在檢查發現的屍塊時，發現女子的頭部以及其他部位的殘肢，然而詭異的是，小梅爾文被捕後供稱死者是自己女友，「因為想跟她一直在一起，哪怕只有身體一部份也好」。

    而聖路易維爾警方也介入調查，昨天（16日）下午循線在小梅爾文住家附近的公園找到其他屍塊，研判小梅爾文在一個多月前就殺了該女子；目前小梅爾文在伊利諾州被依逃亡罪嫌起訴，他最快在今天（17日）進行召開引渡聽證會，以移交給肯塔基州當局接續調查，而美國聯邦調查局（FBI）也與警方聯手偵辦。

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