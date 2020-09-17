為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    柯拉克訪台》台美斷交後最高層級 加速台美FTA時程

    美國國務院次卿柯拉克將訪台，是台美斷交以來美國官員訪台的最高層級。（歐新社）

    美國國務院次卿柯拉克將訪台，是台美斷交以來美國官員訪台的最高層級。（歐新社）

    2020/09/17 13:49

    〔影音新聞／綜合報導〕美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）將在今（17日）訪台，是台美斷交以來美國官員訪台的最高層級。國務院發言人奧塔古斯（Morgan Ortagus）發布聲明指出，負責經濟成長、能源與環境的次卿柯拉克將訪問台灣，並在19日參加前總統李登輝的追思告別禮拜，美國將透過政治以及經濟價值的分享，維繫與台灣的強健關係以及蓬勃的民主，以榮耀李前總統的政治遺產。

    這次柯拉克的出訪，相較上次美國衛生部長阿札爾訪台，顯得更加低調許多，相關官員則透露，這次柯拉克來台，政治性與中國的反應程度，都比上次阿札爾訪台時高出許多，再加上近期中國在台海動作頻頻，甚至在捷克團來訪時，還有中國軍機逼近專機的疑慮，為了避免節外生枝，台美兩邊對此行的安排都相當謹慎。

    與柯拉克同行的團員，包含了民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）與美國全球婦女議題無任所大使柯里（Kelley Currie），他們預計會在台灣停留三天，總統蔡英文也安排18日晚間會在官邸宴請美方代表團。不過柯拉克這次來訪，最重要的任務就是，他將在19日代表美國政府，出席前總統李登輝的追思告別禮拜，由柯拉克這麼一位高層級的代表出席，也顯示美方對李登輝先生，推動台灣民主化的尊重。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    政院：台美雙方將把握機會面對面交換意見
    2020/09/17 12:39

    政院：台美雙方將把握機會面對面交換意見
    美國務次卿今起訪台 五角大廈：中國對台灣施壓續增
    2020/09/17 11:07

    美國務次卿今起訪台 五角大廈：中國對台灣施壓續增

    擁抱公園學區 涵悅+全齡樂活環境
    美次卿今抵台明見蔡總統 週六攜助卿出席李登輝告別禮拜
    2020/09/17 07:15

    美次卿今抵台明見蔡總統 週六攜助卿出席李登輝告別禮拜

    科技生技股長期看多
    國際今日熱門
    老夫妻打包逃離加州野火 遭錯誤訊息誤導慘死家門口
    2020/09/16 15:08

    老夫妻打包逃離加州野火 遭錯誤訊息誤導慘死家門口

    中印9月初爭奪班公湖北岸 印媒：雙方對空鳴槍百發子彈
    2020/09/16 15:12

    中印9月初爭奪班公湖北岸 印媒：雙方對空鳴槍百發子彈

    男棄車逃、包藏中獎彩券 美警恭喜：歡迎來警局認領、它等你
    2020/09/16 15:14

    男棄車逃、包藏中獎彩券 美警恭喜：歡迎來警局認領、它等你

    巫術？ 他手機失而復得 點開相簿滿滿「特寫」照
    2020/09/16 16:28

    巫術？ 他手機失而復得 點開相簿滿滿「特寫」照

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播