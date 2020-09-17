柯拉克訪台》台美斷交後最高層級 加速台美FTA時程

美國國務院次卿柯拉克將訪台，是台美斷交以來美國官員訪台的最高層級。（歐新社）

2020/09/17 13:49

〔影音新聞／綜合報導〕美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）將在今（17日）訪台，是台美斷交以來美國官員訪台的最高層級。國務院發言人奧塔古斯（Morgan Ortagus）發布聲明指出，負責經濟成長、能源與環境的次卿柯拉克將訪問台灣，並在19日參加前總統李登輝的追思告別禮拜，美國將透過政治以及經濟價值的分享，維繫與台灣的強健關係以及蓬勃的民主，以榮耀李前總統的政治遺產。

這次柯拉克的出訪，相較上次美國衛生部長阿札爾訪台，顯得更加低調許多，相關官員則透露，這次柯拉克來台，政治性與中國的反應程度，都比上次阿札爾訪台時高出許多，再加上近期中國在台海動作頻頻，甚至在捷克團來訪時，還有中國軍機逼近專機的疑慮，為了避免節外生枝，台美兩邊對此行的安排都相當謹慎。

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與柯拉克同行的團員，包含了民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）與美國全球婦女議題無任所大使柯里（Kelley Currie），他們預計會在台灣停留三天，總統蔡英文也安排18日晚間會在官邸宴請美方代表團。不過柯拉克這次來訪，最重要的任務就是，他將在19日代表美國政府，出席前總統李登輝的追思告別禮拜，由柯拉克這麼一位高層級的代表出席，也顯示美方對李登輝先生，推動台灣民主化的尊重。

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