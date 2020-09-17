颶風莎莉4小時狂降4個月雨量 55萬戶居民停電

颶風莎莉為美國南部地區帶來強降雨，佛州城市彭薩科拉市中心淹水。（法新社）

2020/09/17 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕颶風莎莉（Sally）16日登陸美國，佛羅里達州城市彭薩科拉（Pensacola）4小時降下超過762毫米（30英吋）的雨量，相當於過去4個月的總雨量，佛羅里達州和阿拉巴馬州傳出洪災，造成1人死亡，已有約55萬戶居民停電，目前莎莉已降為熱帶性低氣壓，仍持續為當地帶來大雨。

綜合外媒報導，莎莉週三登陸美國，持續從2級颶風減弱，當地時間16日晚間已降為熱帶性低氣壓，緩慢的移動速度為南部各州帶來大量降雨。其中佛羅里達彭薩科拉受到莎莉重創，消防局長克拉諾（Ginny Cranor）表示，暴風雨在4小時內降下多達4個月的雨量，市中心淹水高達1.5公尺（5英呎）。

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國家颶風中心（NHC）表示，從潘漢德爾（Florida Panhandle）到阿拉巴馬州的莫比爾灣（Mobile Bay）莎莉帶來多達762毫米（30英吋）的降雨，導致「歷史性和災難性的洪災」，並指出，莎莉向北移動將威脅更多地區。

莎莉16日凌晨從阿拉巴馬州墨西哥灣沿岸登陸，隨後當地官員證實，阿拉巴馬奧蘭治海灘（Orange Beach）有1人死亡、1人失蹤。據報導，隨著風暴從沿岸向北移動，約有55萬戶居民停電，暴風中心預計在當地時間17日移往喬治亞州和南卡羅來納州。

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