為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    颶風莎莉4小時狂降4個月雨量 55萬戶居民停電

    颶風莎莉為美國南部地區帶來強降雨，佛州城市彭薩科拉市中心淹水。（法新社）

    颶風莎莉為美國南部地區帶來強降雨，佛州城市彭薩科拉市中心淹水。（法新社）

    2020/09/17 14:45

    〔即時新聞／綜合報導〕颶風莎莉（Sally）16日登陸美國，佛羅里達州城市彭薩科拉（Pensacola）4小時降下超過762毫米（30英吋）的雨量，相當於過去4個月的總雨量，佛羅里達州和阿拉巴馬州傳出洪災，造成1人死亡，已有約55萬戶居民停電，目前莎莉已降為熱帶性低氣壓，仍持續為當地帶來大雨。

    綜合外媒報導，莎莉週三登陸美國，持續從2級颶風減弱，當地時間16日晚間已降為熱帶性低氣壓，緩慢的移動速度為南部各州帶來大量降雨。其中佛羅里達彭薩科拉受到莎莉重創，消防局長克拉諾（Ginny Cranor）表示，暴風雨在4小時內降下多達4個月的雨量，市中心淹水高達1.5公尺（5英呎）。

    國家颶風中心（NHC）表示，從潘漢德爾（Florida Panhandle）到阿拉巴馬州的莫比爾灣（Mobile Bay）莎莉帶來多達762毫米（30英吋）的降雨，導致「歷史性和災難性的洪災」，並指出，莎莉向北移動將威脅更多地區。

    莎莉16日凌晨從阿拉巴馬州墨西哥灣沿岸登陸，隨後當地官員證實，阿拉巴馬奧蘭治海灘（Orange Beach）有1人死亡、1人失蹤。據報導，隨著風暴從沿岸向北移動，約有55萬戶居民停電，暴風中心預計在當地時間17日移往喬治亞州和南卡羅來納州。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    時速5公里！颶風莎莉「漫步」破壞力大 暴洪警報發布
    2020/09/17 00:52

    時速5公里！颶風莎莉「漫步」破壞力大 暴洪警報發布
    名字不夠用！今年颶風狂生成 創大西洋史上第2多
    2020/09/16 18:22

    名字不夠用！今年颶風狂生成 創大西洋史上第2多

    社會宅正面效益 為司法園區注入利多
    南海熱帶低壓下午生成 對台灣無直接影響
    2020/09/15 15:56

    南海熱帶低壓下午生成 對台灣無直接影響
    莽父開車「強渡洪水」滅頂影片曝光！慘烈6死只剩他倖存哭斷腸
    2020/09/15 11:57

    莽父開車「強渡洪水」滅頂影片曝光！慘烈6死只剩他倖存哭斷腸

    科技生技股長期看多
    國際今日熱門
    男棄車逃、包藏中獎彩券 美警恭喜：歡迎來警局認領、它等你
    2020/09/16 15:14

    男棄車逃、包藏中獎彩券 美警恭喜：歡迎來警局認領、它等你

    巫術？ 他手機失而復得 點開相簿滿滿「特寫」照
    2020/09/16 16:28

    巫術？ 他手機失而復得 點開相簿滿滿「特寫」照

    謠言終結站》越南外勞狠虐長者？實為當地家暴事件
    2020/09/16 16:06

    謠言終結站》越南外勞狠虐長者？實為當地家暴事件

    取消鋼琴訂單是報復？ 國台辦跳腳：捷克議長傷害中國人民感情
    2020/09/16 15:55

    取消鋼琴訂單是報復？ 國台辦跳腳：捷克議長傷害中國人民感情

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播