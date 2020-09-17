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    台海軍情》美國將售台MQ-9B海上衛士無人機 先在南加州展示性能

    美國通用原子航空系統公司9月11日在南加州沿海進行了MQ-9B「海上衛士」大型無人機一系列的試飛，圖為MQ-9B「海上衛士」無人機。（擷取自通用原子航空系統公司官網）

    美國通用原子航空系統公司9月11日在南加州沿海進行了MQ-9B「海上衛士」大型無人機一系列的試飛，圖為MQ-9B「海上衛士」無人機。（擷取自通用原子航空系統公司官網）

    2020/09/17 13:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國通用原子航空系統公司（GA-ASI）9月11日在南加州沿海進行了MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）大型無人機一系列的試飛，使用MQ-9B「海上衛士」無人機的遠端操控航空器系統（RPAS），是首次MQ-9B「海上衛士」無人機在開放水域上進行監視行動，同時展示了其在海事環境上的能力，而這也是美方即將售台的無人機。

    《NAVAL NEWS》報導，通用原子航空系統公司執行長布魯（Linden Blue）表示，「MQ-9B『海上衛士』無人機的首次亮相向我們的客戶展示了其在海事領域的持續態勢感知能力」。南加州的試飛向外界展現MQ-9B「海上衛士」執行多樣海事任務的能耐，包含水面搜索、水下搜索、沿海監視、反海盜及搜救行動等。

    《NAVAL NEWS》指出，MQ-9B「海上衛士」無人機具有全天候運行的能力，並且達到北約標準（STANAG-4671），有了這項特質，以及幾經驗證的避撞雷達（collision-avoidance radar），將使MQ-9B「海上衛士」無人機的任務彈性延伸至民用空域（包含國際民航組織）。

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