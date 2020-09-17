腦中卡子彈成怪物！他姦殺前女友吃人腦 畫面比恐怖片駭人

38歲男子喬瑟夫（見圖）潛入前女友坦米住處，在暴力性侵她後將其殘忍殺害。（美聯社）

2020/09/17 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國印第安納州一名男子將前女友殘忍姦殺並吞食其大腦、心臟等器官，當時一度轟動全美，全案將在週五（18日）開庭審理，負責此案的檢察官在開庭前特別警告陪審員，「將看到非常恐怖的照片，比恐怖電影的畫面更駭人」。

綜合外媒報導，本案發生在2014年9月，38歲男子喬瑟夫（Joseph Oberhansley）潛入前女友坦米（Tammy Jo Blanton）住處，在暴力性侵她後將其殘忍殺害，隨後更拿電鋸鋸開女方頭顱並挖出大腦、心肺等內臟加以烹食，過程中他曾對著死去女友的大腦嘲諷道「腦袋不知道裝什麼」。

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喬瑟夫隨後被警方逮捕，接著被控謀殺、強姦、虐待屍體及入室盜竊等罪名，由於本案在當地獲廣泛報導，法院不僅格外謹慎地挑選陪審團成員，檢方也事先警告陪審員他們將面對的「恐怖罪行與畫面」，其中包括被肢解而殘缺不全屍體、內臟，以及沾滿鮮血的刀叉等餐具，全案於本週五開庭審理。

這並非喬瑟夫首次犯下嚴重罪行，早在1998年，他便曾在一次因忌妒引發的狂怒下槍殺了17歲的女友，他接著對著自己的母親、姐妹開槍，並把最後一發子彈留給自己，喬瑟夫最終雖撿回一命，但子彈一直卡在他的大腦前葉至今。

在因案入獄服刑12年後，喬瑟夫對假釋委員會表示，卡在腦子裡的子彈已使他平靜下來，最終成功說服委員會批准假釋，但喬瑟夫的家屬當時卻曾警告，卡在腦袋中的子彈讓他成為怪物，呼籲當局切勿放人。

喬瑟夫獲釋後，在2012年7月搬到印第安納州南部，在接下來的2年內，他因故2度被警方逮捕，卻從未失去假釋資格，最終在2014年犯下聞名全美極度殘忍的姦殺食人案。

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