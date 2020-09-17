軍情動態》美智庫釋出衛星照 中國第3艘航艦組裝進度曝光！

戰略暨國際研究中心「中國國力計畫小組」釋出衛星照，揭露中國第3艘航艦的造艦進度。（圖擷取自「戰略暨國際研究中心」（CSIS）網頁）

2020/09/17 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力計畫（ChinaPower Project）近期公布在8月中拍攝衛星照片，顯示中國第3艘航空母艦正在穩定組裝中，該航艦的建造進度已有重大進展，預計未來幾個月內就能下水，而江南造船廠的基礎設施也獲得大幅改善。

「戰略暨國際研究中心」表示，中國國力計畫小組自2018年底以來持續追蹤江南造船廠的造艦進度，此次衛星照片為拍攝視角最清晰的一次，航艦9大塊船體清晰可見。

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據衛星照片顯示，9塊航艦船體從船首到船尾約有351公尺，扣掉船體之間的空間後，航艦船體總長約297公尺，船體最寬處寬度約40公尺，中國前兩艘航艦「遼寧號」與「山東號」的總長度分別為304.5公尺與315公尺，未來在增加駕駛艙後，新航艦總長度可能會再延長幾公尺，因此目前仍無法確定此艘航艦最終長度。

根據《華盛頓郵報》報導，中國國力計畫小組研究員富奈爾（Matthew Funaiole）指出，目前仍無法從衛星照片中得知中國新航艦是否會安裝「電磁彈射器」，而中國顯示出設計和組裝船隻的卓越能力，中國將自身定位於航艦建造技術中的領先地位也令人印象深刻。富奈爾表示，中國以逆向工程製造的「山東號」將於12月開始服役，仍在建造中的新航艦可能要到2023年才能投入戰鬥。

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