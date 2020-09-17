為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》德陸軍新一代步槍標案結果出爐 老廠MK 556步槍奪大單

    德國國防部近日決定，將以德國老牌槍廠海內爾公司推出的MK 556突擊步槍作為新一代制式步槍，圖為MK 556突擊步槍。（擷取自海內爾公司官網）

    德國國防部近日決定，將以德國老牌槍廠海內爾公司推出的MK 556突擊步槍作為新一代制式步槍，圖為MK 556突擊步槍。（擷取自海內爾公司官網）

    2020/09/17 11:40

    〔即時新聞／綜合報導〕德國國防部近日決定，將以德國海內爾（C. G. Haenel）公司推出的MK 556突擊步槍作為新一代制式步槍，打敗黑克勒&科赫（Heckler & Koch）槍械製造公司HK416與HK433步槍，搶下近2.45億歐元（約新台幣84.7億元）合約。

    綜合外媒報導，德國於2017年展開新一代步槍競標，欲汰換G36突擊步槍。對此，德軍在進行密集測試後，認為海內爾公司的MK 556突擊步槍較符合軍方需求，且考量該款槍枝在商業上有一定優勢，進而打敗黑克勒&科赫公司的HK416與HK433步槍，也因此德軍與海內爾公司簽下新台幣近84.7億元合約，採購12萬支MK 556突擊步槍。

    外媒指出，除了黑克勒&科赫公司輸掉這場競標外，MK 556突擊步槍還打敗了西格紹爾（SIG SAUER）公司以及史泰爾及萊茵金屬合推的RS556突擊步槍。MK 556突擊步槍可安裝10.5吋、12.5吋、14.5吋與16吋槍管，配備16吋槍管時重量為3.6公斤，而配有北約標準戰術滑軌的MK 556突擊步槍亦能安裝各種光學瞄具、腳架、槍燈與其他配件。

    不過，黑克勒&科赫公司僅算暫時輸掉這場競標，德軍表示目前的結果尚未具有實質法律效益，黑克勒&科赫公司仍能提出上訴，而黑克勒&科赫公司執行長也指出，將從法律層面檢視這項競標的結果，並動用所有的法律選項，而HK416與HK433步槍的品質絕對沒有問題，且受到德軍認可。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》強化海上戰力 德國砸56億元添購RBS-15反艦飛彈
    2020/09/12 11:56

    軍情動態》強化海上戰力 德國砸56億元添購RBS-15反艦飛彈
    軍情動態》德國為P-3C反潛機找替代機種 傳日本P-1巡邏機出局
    2020/09/09 10:45

    軍情動態》德國為P-3C反潛機找替代機種 傳日本P-1巡邏機出局

    擁抱公園學區 涵悅+全齡樂活環境
    軍情動態》美國宣佈出售102.6億元裝備 助法國改良C-130運輸機
    2020/09/04 16:28

    軍情動態》美國宣佈出售102.6億元裝備 助法國改良C-130運輸機
    軍情動態》新加坡海軍最新型潛艦試航 最快2021年服役
    2020/09/03 15:38

    軍情動態》新加坡海軍最新型潛艦試航 最快2021年服役

    第45屆國泰全國兒童繪畫比賽開跑
    國際今日熱門
    否認淡化武漢肺炎疫情 川普：我反而深化了嚴重性
    2020/09/16 14:36

    否認淡化武漢肺炎疫情 川普：我反而深化了嚴重性

    「倍」感遺憾！安倍晉三抱病下台 留下諸多問題等待解決
    2020/09/16 12:30

    「倍」感遺憾！安倍晉三抱病下台 留下諸多問題等待解決 影片

    巴西大沼澤230萬公頃林地被焚毀 美洲虎生存遭威脅
    2020/09/16 12:20

    巴西大沼澤230萬公頃林地被焚毀 美洲虎生存遭威脅

    軍情動態》作為GPS替代方案 美陸軍將選出新定位系統承包商
    2020/09/16 12:51

    軍情動態》作為GPS替代方案 美陸軍將選出新定位系統承包商

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播