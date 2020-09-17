軍情動態》德陸軍新一代步槍標案結果出爐 老廠MK 556步槍奪大單

德國國防部近日決定，將以德國老牌槍廠海內爾公司推出的MK 556突擊步槍作為新一代制式步槍，圖為MK 556突擊步槍。（擷取自海內爾公司官網）

2020/09/17 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕德國國防部近日決定，將以德國海內爾（C. G. Haenel）公司推出的MK 556突擊步槍作為新一代制式步槍，打敗黑克勒&科赫（Heckler & Koch）槍械製造公司HK416與HK433步槍，搶下近2.45億歐元（約新台幣84.7億元）合約。

綜合外媒報導，德國於2017年展開新一代步槍競標，欲汰換G36突擊步槍。對此，德軍在進行密集測試後，認為海內爾公司的MK 556突擊步槍較符合軍方需求，且考量該款槍枝在商業上有一定優勢，進而打敗黑克勒&科赫公司的HK416與HK433步槍，也因此德軍與海內爾公司簽下新台幣近84.7億元合約，採購12萬支MK 556突擊步槍。

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外媒指出，除了黑克勒&科赫公司輸掉這場競標外，MK 556突擊步槍還打敗了西格紹爾（SIG SAUER）公司以及史泰爾及萊茵金屬合推的RS556突擊步槍。MK 556突擊步槍可安裝10.5吋、12.5吋、14.5吋與16吋槍管，配備16吋槍管時重量為3.6公斤，而配有北約標準戰術滑軌的MK 556突擊步槍亦能安裝各種光學瞄具、腳架、槍燈與其他配件。

不過，黑克勒&科赫公司僅算暫時輸掉這場競標，德軍表示目前的結果尚未具有實質法律效益，黑克勒&科赫公司仍能提出上訴，而黑克勒&科赫公司執行長也指出，將從法律層面檢視這項競標的結果，並動用所有的法律選項，而HK416與HK433步槍的品質絕對沒有問題，且受到德軍認可。

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