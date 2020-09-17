手機邊充電邊聽音樂！16歲少女遭電死陳屍床上

16歲泰國少女手機邊充電邊聽音樂，發生憾事。示意圖，非本新聞事件。（路透）

2020/09/17 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕泰國東北部黎逸（Roi Et）一名16歲少女躺在床上用手機聽音樂時，疑似因設備同時充電導致漏電意外，被父母發現時手上正拿著燒焦的電話，手臂與脖頸上也留有燙傷，儘管醫護人員進行心肺復甦術也回天乏術，家人相當心碎。

根據《每日郵報》報導，年僅16歲的少女桑妮拉克（Thanyaluck Fai Phadasri）於上週四（10日）一如往常的在房間裡寫作業，但65歲的祖母努克雷（Nookrai Phadasri）呼喊她出來吃晚飯的時候，卻始終毫無反應，打開房門才驚見孫女倒在教科書旁，手上握著燒焦的電話，手臂與脖頸上也留有燙傷。

請繼續往下閱讀...

報導提到，當時39歲的父親通卡（Thongchai Phadasri）趕緊呼叫醫護人員幫忙，他們對桑妮拉克進行了心肺復甦術，但還是回天乏術，少女當場被宣布死亡，努克雷心碎表示，「我們傷透了心，她如此熱愛學校，每天回家就回到房裡寫作業，突然就這樣離開了，我們卻無能為力」，當地警方遺憾表示，少女死亡的原因應是在手機充電的同時用耳機聽音樂，導致設備故障發生漏電意外，「年輕的少女完全無法承受如此強烈的電擊」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法