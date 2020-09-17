員工被控煽動破壞港鐵....香港TVB遭警搜查

港警昨日拘捕一名TVB無線電視張姓員工，他被控在工作期間多次於香港網路討論區「連登」煽動他人作出刑事毀壞，鼓吹其他人阻礙電視台進行活動。（歐新社）

2020/09/17 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕港媒消息指出，港警昨日拘捕一名TVB無線電視張姓員工，他被控在工作期間多次於香港網路討論區「連登」煽動他人作出刑事毀壞，鼓吹其他人阻礙電視台進行活動，港警鎖定他後於15日將他逮捕，並進入電視城進行調查蒐證。

綜合港媒報導，於無線電視（TVB）擔任影帶調配助理的1名25歲張姓男子被控多次利用網上討論區發布煽動暴力信息，港警指控他自去年中起利用職務之便，公開公司內部資料，多次上載電視台的活動行程，以及上載藝人及客戶活動等，鼓吹其他人狙擊TVB的公開活動。據指張姓男子主要在連登討論區發文，內容包含煽動他人狙擊香港小姐選舉、無線劇集宣傳、台慶有關活動，以及放火燒一家電視台的器材、破壞港鐵設施，還有威逼美心集團及港鐵等停止在無線刊登電視廣告，涉及數十個活動。

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警方於15日清晨趁其上班時在將軍澳逮捕他，並搜出一部智能手機及兩部電腦。事後TVB也證實有員工在大約早上7點被捕，在TVB同意下，警方也於下午帶著張男前往電視台進行調查，並強調搜查行動只與個別員工違法行為有關，完全不涉及搜查傳媒機構，TVB對此也感謝警方追查並將不法之徒繩之於法。

報導也提到，調查行動仍在進行，不排除會有更多人被捕。

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