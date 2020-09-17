美起訴5名中國駭客！台灣有大學受害 逾6萬張照外洩

中國駭客入侵台灣一所大學數據庫，竊取受保護電腦中的6萬7000多張的照片與姓名個資。（圖擷取自美國司法部，本報合成）

2020/09/17 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部16日指控，與中國國家安全部有關的駭客團體「進階持續威脅41 」（Advanced Persistent Threat 41，APT41）的5名駭客，鎖定超過100家美國與他國企業及組織發動駭客攻擊，其中包括台灣的大學、電信商和能源公司，也都遭到駭客入侵，甚至台灣一所大學的6萬7000多張的照片和姓名個資遭竊取。

美國司法部16日聲明指出，5名中國公民張浩然（35歲）、譚戴林（35歲）、蔣立志（35歲）、錢川（39歲）、付強（37歲），被以電信詐欺、勒索、身分竊盜、洗錢等罪名起訴，他們是「APT41」的中國駭客，其中蔣立志、錢川和付強透過經營位於成都的網路公司進行掩護，錢川、付強、蔣立志則是駭客個體戶。

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聲明提到，駭客攻擊智庫、電信公司、社交媒體公司、非營利組織、電玩公司、軟體開發商、電腦製造商、政府單位，甚至還有親民主的政治家和香港民主活動人士，範圍涉及美國、南韓、日本、印度、台灣、香港、馬來西亞、越南、印度尼西亞、巴基斯坦、澳洲、英國、智利、新加坡及泰國在內的全球100多個國家。

起訴書 顯示，台灣的大學、電信商和能源公司都被駭客入侵。2019年10月，中國駭客入侵台灣一所研究型大學的數據庫，竊取受保護電腦中的6萬7000多張的照片與姓名個資；2020年5月4日左右，駭入台灣一間能源公司，植入勒索軟體，對受感染的電腦進行加密，並入侵零售業務的支付系統；另外，駭客還攻擊包含台灣在內的知名電信服務商。

美國司法部16日起訴5名中國駭客。（歐新社）

5名中國駭客張浩然（35歲）、譚戴林（35歲）、蔣立志（35歲）、錢川（39歲）、付強（37歲）。（歐新社）

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