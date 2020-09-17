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    美英外長華府會晤 談中國挑戰及香港新疆議題

    2020/09/17 05:37

    〔中央社〕美國近日積極聯歐抗中，美英外相今天特別在華府會晤。美國國務卿蓬佩奧會後表示，兩人會中談論到中國挑戰，美方並歡迎英國近日就香港、新疆及華為等爭議，所採取的作為。

    歐洲多國近日紛紛加入美國行列，抵制中國電信巨擘華為參與5G建設，並針對「港區國安法」暫停與香港引渡協議。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在國務院接待英國外相拉布（Dominic Raab），兩人隨後進行閉門會議，並在會後共同召開記者會。

    蓬佩奧在記者會上表示，他7月出訪英國有幸與拉布會晤，上個月兩人在耶路撒冷也有短暫照到面。蓬佩奧說，今天與拉布的會面同樣成果豐碩，他對於美英自由貿易協商進度感到開心，且相信協商很快就會完成。

    蓬佩奧指出，兩人在會中也談論到，中國對世界與自身人民所帶來的挑戰。他舉例，中國讓2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）擴散出去，世界仍在努力克服疫情之際，中共境外侵略行徑與國內人權侵犯情況，卻更加惡化。

    蓬佩奧表示，美方歡迎英國政府近幾個月針對中國挑戰所採取的作為，包含為香港人民發聲並提供他們庇護、批評北京壓迫新疆行徑，及禁用華為與努力淘汰無法被信賴的設備。

    英國先前答應讓華為加入5G建設，卻在7月中政策急轉彎；官員宣布，英國手機營運商今年底起禁止購買任何華為5G設備，華為在英國現有5G建設也須在2027年前全部撤換。此外，在「港區國安法」爭議下，英國也無限期暫停與香港的引渡協議。

    拉布回應表示，英美兩國皆關切新疆與香港情勢，兩地人民飽受嚴重人權侵害所苦。

    拉布強調：「我們呼籲中國履PF5R4203.CAP [IN] 09/17/20 05:31:59美英外長華府會晤 談中國挑戰及香港新疆議題〔中央社〕美國近日積極聯歐抗中，美英外相今天特別在華府會晤。美國國務卿蓬佩奧會後表示，兩人會中談論到中國挑戰，美方並歡迎英國近日就香港、新疆及華為等爭議，所採取的作為。

    歐洲多國近日紛紛加入美國行列，抵制中國電信巨擘華為參與5G建設，並針對「港區國安法」暫停與香港引渡協議。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在國務院接待英國外相拉布（Dominic Raab），兩人隨後進行閉門會議，並在會後共同召開記者會。

    蓬佩奧在記者會上表示，他7月出訪英國有幸與拉布會晤，上個月兩人在耶路撒冷也有短暫照到面。蓬佩奧說，今天與拉布的會面同樣成果豐碩，他對於美英自由貿易協商進度感到開心，且相信協商很快就會完成。

    蓬佩奧指出，兩人在會中也談論到，中國對世界與自身人民所帶來的挑戰。他舉例，中國讓2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）擴散出去，世界仍在努力克服疫情之際，中共境外侵略行徑與國內人權侵犯情況，卻更加惡化。

    蓬佩奧表示，美方歡迎英國政府近幾個月針對中國挑戰所採取的作為，包含為香港人民發聲並提供他們庇護、批評北京壓迫新疆行徑，及禁用華為與努力淘汰無法被信賴的設備。

    英國先前答應讓華為加入5G建設，卻在7月中政策急轉彎；官員宣布，英國手機營運商今年底起禁止購買任何華為5G設備，華為在英國現有5G建設也須在2027年前全部撤換。此外，在「港區國安法」爭議下，英國也無限期暫停與香港的引渡協議。

    拉布回應表示，英美兩國皆關切新疆與香港情勢，兩地人民飽受嚴重人權侵害所苦。

    拉布強調：「我們呼籲中國履行國際義務，香港自治與人民自由受到完全尊重是至關重要的事。我們不只會密切關注國安法生效，也會關注該法如何執行，及未來幾週及幾個月會發生什麼事。」

    他也呼籲，中國應停止對新疆維吾爾人的重大人權侵犯行為。（編輯：楊昭彥）

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