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    首頁　>　國際

    5名中國駭客涉網攻企業和機構 遭美司法部起訴

    2020/09/17 03:12

    〔中央社〕美國司法部今天宣布起訴5名隸屬於APT41駭客組織的中國駭客，他們涉嫌向百餘間企業與機構，以及香港親民主派人士發動網路攻擊。

    在昨天高調宣布將召開記者會說明數起「與中國政府有牽連的電腦入侵行動相關起訴及逮捕案」後，美國司法部與聯邦調查局（FBI）今天在記者會上發布上述聲明。不過這5人仍然在逃。

    司法部次長羅森（Jeffrey Rosen）表示，這5名中國駭客隸屬於代號APT41的駭客組織，他們涉嫌對超過100家企業展開網路攻擊，包括軟體開發、電腦製造商、社群媒體、視訊遊戲公司、大學、智庫與電訊供應商，以及香港親民主派政治人物與社運份子。

    美國資安公司「火眼」（FireEye）曾在一份報告中將APT41視為「近年來中國網路間諜最廣泛活動之一」，也曾表示APT41主要是替中國政府滲透並刺探全球科技、通訊和醫療保健機構等產業之餘，也會為個人利益而利用勒索軟體鎖定電遊公司及攻擊加密貨幣商。

    羅森表示，美國使用各項方式阻止非法入侵電腦系統活動，但只要這些網路犯罪者能協助竊取智慧財產權並扼殺自由，中共就會持續提供他們安全的環境。羅森透露，一名中國被告就曾向同事吹噓他與中國國家安全部「很熟」，「除非有大事發生，會受到保護」。

    除這5名中國駭客外，美國司法部今天也同樣起訴另外2名馬來西亞商人，他們涉及與其中2名中國駭客共謀入侵遊戲公司網路竊取資料並試圖在黑市出售。這2名馬來西亞籍嫌犯已於14日遭到馬來西亞當局逮捕，將引渡到美國受審。（編輯：楊昭彥）

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