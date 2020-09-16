全球民調：美國聲譽續跌 梅克爾領袖聲望遠勝川普

川普2016年6月代表共和黨角逐總統，在選戰期間帶著印有招牌口號「讓美國再次偉大」的帽子參加造勢活動。（美聯社檔案照）

2020/09/17 00:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國民調機構「皮優研究中心」15日公佈全球民調指出，美國的國際聲譽降到新低點，川普政府因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid19）的雜亂無章，被受訪13國的85%民眾認為處理得很糟糕。

根據調查結果，認為美國處理疫情表現糟糕的比例，遠比川普痛批的世界衛生組織（WHO）和被外界指責為疫情暴發原點的中國還高，認為WHO和中國處理不好的比例各為34%和60%；認為美國處理得好的僅佔15%，認為WHO、中國處理得好的各有64%、37%。

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自從川普2017年上任後，皮優的調查中，全球對美國抱持負面觀感的比例居多，武漢肺炎疫情又進一步加深這種觀感。包括英國、日本等重要盟邦在內，至少7個國家對美國的肯定度都跌到新低：德國僅26%的受訪者對美國有好感，是自2003年美國發動伊拉克戰爭以來最低。

這項調查訪問13個民主富裕國家，當中比利時人對美國好感度最低，僅24%有正面觀感。皮優此前調查，對美國好感僅2003、2006年兩次比這次還低，當時都是共和黨籍的前總統小布希任內。

川普在全球民眾心目中的聲望也持續下探，其他國家領袖表現都比川普好，包括中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷。76%的人對於德國總理梅克爾會處理好全球事務有信心，是各領袖中評分最高的，對川普有信心僅佔16%；83%的人認為川普處理不好全球事務，對習近平、普廷沒信心的比例各為78%、73%。

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