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    中國與瑞典、丹麥交惡？港媒：建交70週年未互致賀電

    港媒報導，瑞典、丹麥元首今年沒有和中國國家主席習近平（見圖）互致賀電。（法新社檔案照）

    港媒報導，瑞典、丹麥元首今年沒有和中國國家主席習近平（見圖）互致賀電。（法新社檔案照）

    2020/09/17 00:23

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年是中華人民共和國與多國建交的70週年，按中共外交傳統，建交逢整數十年當天會與邦交國元首互致賀電，但港媒報導，瑞典、丹麥元首今年並未與中國國家主席習近平互致賀電。

    香港媒體《明報》報導，瑞典於1950年1月14日宣布承認「新中國」，當年5月9日與中共建交，成為首個與中建交的西方國家；丹麥則是1950年1月9日承認「新中國」，同年5月11日與中共建交，成為首個與中建交的北約國家。

    報導指出，瑞典、丹麥元首今年5月並未和中國國家主席習近平互致賀電。

    報導寫道，中瑞關係交惡，源自銅鑼書店案主角、瑞籍華裔桂民海遭中國拘捕事件，中國駐瑞典大使桂從友對此狂轟瑞典媒體「辱華」，並批評瑞典警察把中國遊客抬出酒店，導致瑞典政府及當地輿論不滿。

    報導稱，中丹交惡原因不清楚，但人權外交一直是丹麥的標籤，10多年前中國曾因丹麥首相會見達賴喇嘛出現波瀾。今年初，丹麥《日德蘭郵報》刊出一幅漫畫，把五星旗上的五顆星置換成5個冠狀病毒，丹麥總理梅特（Mette Frederiksen）對此拒絕道歉，強調「言論自由是丹麥傳統，沒必要解釋對中立場」。

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