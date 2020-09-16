美國取消對加拿大鋁材加徵10％關稅 貿易戰暫休兵

美國在昨天（15日）突然取消對加拿大鋁材課徵10%關稅，加拿大隨即也取消報復性關稅，雙方貿易戰暫時休兵；加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（前）表示「今天真是常識回歸的一天」。（路透）

2020/09/16 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國總統川普宣布對從加拿大進口的鋁材加徵10%關稅後，加拿大立刻反擊對價值27億美元的美國商品加徵報復性關稅，雙方冒出濃濃的貿易戰火藥味，不過美國在昨天（15日）突然取消對加拿大鋁材課徵10%關稅，加拿大隨即也取消報復性關稅，雙方暫時休戰。

綜合外媒報導，美國貿易代表署表示，由於從加拿大進口的鋁材數量在今年下半年恢復正常數量，預估比前半年下降約50%，因此取消加徵10%的關稅，並往前回朔至9月1日；不過貿易代表署也強調，在未來4個月會嚴格監督，若有其中一個月的實際進口量超過預估的105%，那將會針對該月的進口總數追徵10%的關稅。

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原本加拿大將在當地時間昨天下午3點宣布報復性關稅名單，不過美國貿易代表署搶在幾個小時前宣布取消後，加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）也隨即表示「今天真是常識回歸的一天」，她也表示美國取消10%關稅並不是雙方談判的結果，而是美國單方面的決定；不過方慧蘭也強調，未來如果美國再強制開徵，加拿大也會再次祭出報復性關稅反制。

雖然在美國對加拿大開徵10%關稅，而加拿大隨即提出反制措施後，雙方便隨即進行貿易談判，然而美國談判方主張對從加拿大進口的鋁材採取配額措施，被加拿大談判方強烈反對；不過關於美國之所以會突然「休戰」，前美國歐巴馬時期的白宮貿易官員、彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員包恩（Chad Bown）認為，加拿大的報復性關稅「打到川普痛處」，因為會影響到位在俄亥俄州的洗衣機工廠，「可能會傷及支持川普的選民」。

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