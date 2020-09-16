紅色滲透》川普、安倍全受害 振華數據監控240萬有力人士檔案

「振華數據」被曝光監控全球240萬名有力人士檔案。（法新社）

2020/09/16 16:31

〔影音新聞／綜合報導〕中國月初無預警對兩位澳洲駐中記者「查水表」，兩位記者驚險逃回澳洲後，隨即披露一則報導：中國深圳的企業「振華數據」，已經建立了一個全球名人資料庫，掌握240萬名有影響力人士的檔案，其中包含美國總統川普、前日本首相安倍晉三、澳洲總理莫里森、印度總理莫迪等多國政要，如今再被曝光「台灣名單」，包含外交部長吳釗燮、前總統馬英九、親民黨主席宋楚瑜等政要、企業人士及其家人都在這個數據庫中，雖然名單上未見總統蔡英文和前高雄市長韓國瑜，但這份名單的曝光已經引發各國政府的高度警戒。

「振華數據」這間公司成立在2018年下半年，創辦人為前IBM工程師王雪峰，短短兩年的時間，「振華數據」已經在世界各國布局至少20個海外資訊處理中心，才能建立了涵蓋全球政商名流的數據庫。

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中國國家主席習近平曾揚言要打造「人類命運共同體」，但各國之間的資訊戰早就已開打，美國對華為的禁令在昨天（15日）正式生效，被中國滲透得最嚴重的國家之一澳洲，也早就透過《境外勢力干預透明法》，防堵中國間諜入侵，中國的「紅色滲透」計畫正被一個個戳破，作為中國滲透工具之一的「振華數據」的背景為何？快點開影片收看！

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