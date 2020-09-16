男棄車逃、包藏中獎彩券 美警恭喜：歡迎來警局認領、它等你

美國喬治亞州傳出1名男子在交通停靠站逃走，並留下1個裝有藥物的袋子與1張中了美金100元的樂透彩券，警方在粉專發文恭喜中獎，同時打趣地說，歡迎來辦公室領取。（圖翻攝自「Cherokee Sheriff's Office - Georgia」）

2020/09/16 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州傳出1名男子在交通停靠站棄車逃走，並留下1個裝有毒品的袋子與1張中了美金100元（約新台幣2917元）的樂透彩券，警方在粉專「Cherokee Sheriff's Office - Georgia」發文恭喜中獎，同時打趣地說，歡迎來辦公室領取，笑翻一票網友。

綜合外媒報導，當地警方辦公室昨表示，週一在I-75州際公路上，發現1輛疑似違規的汽車，但駕駛丟下背包，逃到鄰近的樹叢。背包裡裝有1台筆電、少量毒品與中獎彩券。警方隨後也發文「歡迎」前來認領，「你可以來我們辦公室拿，它將在這裡等你」。

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報導指出，警方發言人貝克（Jay Baker）回應，稍早已逮到該名男子，其被控持有甲基安非他命，當案件處理到告一段落後，當然會退還彩券，但毒品要沒收。

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