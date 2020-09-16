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    否認淡化武漢肺炎疫情 川普：我反而深化了嚴重性

    美總統川普否認淡化疫情。（歐新社）

    美總統川普否認淡化疫情。（歐新社）

    2020/09/16 14:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診超過660萬例，死亡逾19.5萬人，皆為全球最高，也讓美總統川普挨轟防疫失當，更有書本爆料川普為避免引起恐慌，疫情爆發之初試圖淡化嚴重性。對此，川普強調自己並沒有淡化疫情，就行動上來說反而是「深化」。

    川普當地時間週二登上《ABC News》節目時，被問到為何要淡化在低收入、少數族群等弱勢群體殺傷力強大的武漢肺炎疫情時，川普辯護：「我並沒有淡化它，事實上，就行動層面來說，我反而深化了它。」

    川普強調，自己所採取的行動非常強而有力，包括禁止從中國、歐洲前來的旅客入境美國，「要是我沒有實施禁令，我們會失去更多的人，我的決定拯救了許多生命。」

    揭發水門案的美國知名記者伍德華（Bob Woodward）近日出版了《憤怒》一書，內容匯集了他在去年12月至今年7月期間對川普所做的18次訪問內容。當中寫道，川普在2月、美國還未出現死亡案例前，就知道新型冠狀病毒非同小可，死亡率高於一般流感，但為了不造成恐慌決定淡化疫情。

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