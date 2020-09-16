武漢肺炎》停飛8個月 南韓仁川至中國武漢首班復航班機今起飛

首班「仁川-武漢」復飛航班於今日上午8時48分自仁川機場起飛。圖為南韓仁川國際機場一景。（彭博）

2020/09/16 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，許多國際航班被迫停飛，近期已有部分航班隨著疫情現減緩趨勢而復飛。南韓仁川國際機場至中國武漢航線8個月前因疫情停飛，現經雙方相關單位許可後復航，首班復飛航班於今日上午8時48分自仁川機場起飛，下午1時55分將自武漢載客返航，計於下午6時返抵仁川機場。

根據《韓聯社》報導，南韓德威航空TW615航班在今日上午8時48分，載著60名南韓僑民及中國乘客自仁川機場起飛，於下午1時55分從武漢搭載約40名旅客返航，預計在下午6時返抵仁川機場；此航班為今年1月23日南韓國土部宣布全面停飛武漢航線後的首班「仁川-武漢」復航航線。

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疫情前，大韓航空與中國南方航空公司每週共四班往返武漢航線，但出於防疫考量，自1月底起全面停飛武漢航線，其中，德威航空也無限期延遲新航線運營，直到近期獲得南韓國土部和中國民航局批准核可後方恢復「仁川-武漢」客運航線，每週執飛一班。

根據南韓中央防疫對策本部最新統計，南韓境內累計確診病例2萬2504例，累計死亡病例367例；昨日新增113例中，境外移入病例共8例，本土病例共105例。

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